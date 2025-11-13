SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Index SP 500
Igor Loza

Index SP 500

Igor Loza
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
69
Bénéfice trades:
46 (66.66%)
Perte trades:
23 (33.33%)
Meilleure transaction:
169.57 USD
Pire transaction:
-93.14 USD
Bénéfice brut:
537.20 USD (5 611 pips)
Perte brute:
-439.17 USD (6 913 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (248.99 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
248.99 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.98%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.61
Longs trades:
37 (53.62%)
Courts trades:
32 (46.38%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
1.42 USD
Bénéfice moyen:
11.68 USD
Perte moyenne:
-19.09 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-161.52 USD)
Perte consécutive maximale:
-161.52 USD (3)
Croissance mensuelle:
2.12%
Algo trading:
88%
Prélèvement par solde:
Absolu:
43.76 USD
Maximal:
161.52 USD (3.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
3.52% (144.14 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD 42
ESCash 15
USDJPY 9
USDCAD 1
GBPUSD 1
EURUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD 148
ESCash 38
USDJPY -82
USDCAD 0
GBPUSD 0
EURUSD -7
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD 979
ESCash 795
USDJPY -2.4K
USDCAD -35
GBPUSD 48
EURUSD -679
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +169.57 USD
Pire transaction: -93 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +248.99 USD
Perte consécutive maximale: -161.52 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexClub-MT4 Market Real 4 Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 5
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 2
Exness-Real26
0.00 × 7
XMTrading-Real 7
0.00 × 1
XMTrading-Real 31
0.23 × 66
XMTrading-Real 250
0.23 × 107
XMTrading-Real 257
0.24 × 80
XMTrading-Real 252
0.25 × 244
XMTrading-Real 256
0.25 × 89
XMTrading-Real 254
0.25 × 327
XMTrading-Real 253
0.34 × 92
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.47 × 30964
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.57 × 7936
DooFintech-Live 5
0.59 × 22
ICMarketsSC-Live03
0.63 × 539
ICMarketsSC-Live05
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.80 × 41
ICMarketsSC-Live19
0.84 × 298
Exness-Real9
0.86 × 311
ICMarketsEU-Live17
0.96 × 137
Alpari-Pro.ECN2
0.97 × 115
34 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.11.13 22:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Index SP 500
30 USD par mois
0%
0
0
USD
4.1K
USD
6
88%
69
66%
100%
1.22
1.42
USD
4%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.