Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexClub-MT4 Market Real 4 Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 5 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 3 RoboForex-ECN 0.00 × 4 Darwinex-Live 0.00 × 2 Exness-Real17 0.00 × 2 Exness-Real26 0.00 × 7 XMTrading-Real 7 0.00 × 1 XMTrading-Real 31 0.23 × 66 XMTrading-Real 250 0.23 × 107 XMTrading-Real 257 0.24 × 80 XMTrading-Real 252 0.25 × 244 XMTrading-Real 256 0.25 × 89 XMTrading-Real 254 0.25 × 327 XMTrading-Real 253 0.34 × 92 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.47 × 30964 ForexClub-MT4 Market Real 2 Server 0.57 × 7936 DooFintech-Live 5 0.59 × 22 ICMarketsSC-Live03 0.63 × 539 ICMarketsSC-Live05 0.67 × 3 ICMarketsSC-Live20 0.80 × 41 ICMarketsSC-Live19 0.84 × 298 Exness-Real9 0.86 × 311 ICMarketsEU-Live17 0.96 × 137 Alpari-Pro.ECN2 0.97 × 115 34 plus...