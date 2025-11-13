- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
69
Profit Trade:
46 (66.66%)
Loss Trade:
23 (33.33%)
Best Trade:
169.57 USD
Worst Trade:
-93.14 USD
Profitto lordo:
537.20 USD (5 611 pips)
Perdita lorda:
-439.17 USD (6 913 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (248.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
248.99 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.98%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.61
Long Trade:
37 (53.62%)
Short Trade:
32 (46.38%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
1.42 USD
Profitto medio:
11.68 USD
Perdita media:
-19.09 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-161.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-161.52 USD (3)
Crescita mensile:
2.12%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
43.76 USD
Massimale:
161.52 USD (3.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
3.52% (144.14 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|42
|ESCash
|15
|USDJPY
|9
|USDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|148
|ESCash
|38
|USDJPY
|-82
|USDCAD
|0
|GBPUSD
|0
|EURUSD
|-7
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|979
|ESCash
|795
|USDJPY
|-2.4K
|USDCAD
|-35
|GBPUSD
|48
|EURUSD
|-679
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +169.57 USD
Worst Trade: -93 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +248.99 USD
Massima perdita consecutiva: -161.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT4 Market Real 4 Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 7
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 31
|0.23 × 66
|
XMTrading-Real 250
|0.23 × 107
|
XMTrading-Real 257
|0.24 × 80
|
XMTrading-Real 252
|0.25 × 244
|
XMTrading-Real 256
|0.25 × 89
|
XMTrading-Real 254
|0.25 × 327
|
XMTrading-Real 253
|0.34 × 92
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.47 × 30964
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.57 × 7936
|
DooFintech-Live 5
|0.59 × 22
|
ICMarketsSC-Live03
|0.63 × 539
|
ICMarketsSC-Live05
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|0.80 × 41
|
ICMarketsSC-Live19
|0.84 × 298
|
Exness-Real9
|0.86 × 311
|
ICMarketsEU-Live17
|0.96 × 137
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.97 × 115
