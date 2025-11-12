SinyallerBölümler
Bryan David Hernandez Guzman

WallStreetAI Real Performance NASDAQ

Bryan David Hernandez Guzman
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
4 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (50.00%)
En iyi işlem:
40.35 USD
En kötü işlem:
-1.25 USD
Brüt kâr:
48.52 USD (1 540 pips)
Brüt zarar:
-4.43 USD (441 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (48.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
48.52 USD (4)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
9.95
Alış işlemleri:
6 (75.00%)
Satış işlemleri:
2 (25.00%)
Kâr faktörü:
10.95
Beklenen getiri:
5.51 USD
Ortalama kâr:
12.13 USD
Ortalama zarar:
-1.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-4.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.43 USD (4)
Aylık büyüme:
5.53%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.43 USD
Maksimum:
4.43 USD (2.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NAS100 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NAS100 44
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NAS100 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +40.35 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +48.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.43 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-MT5-Live01
2.37 × 421
VantageFX-Live
21.50 × 2
OctaFX-Real
22.00 × 1
WallStreetAI NASDAQ Live es un sistema de negociación automatizado basado en la liquidez institucional y las rupturas de rango .

Centrado en el índice NASDAQ (NAS100) , este algoritmo ejecuta operaciones con riesgo controlado y un enfoque orientado a la precisión, evitando el exceso de operaciones y priorizando la consistencia.

Esta señal representa la fase de validación real del proyecto WallStreetAI , tras un exitoso período de pruebas de demostración que logró rentabilidades mensuales superiores al 20% con un riesgo moderado.

⚙️ Estrategia: Ruptura + Liquidez Institucional
💰 Nivel de Riesgo: Moderado
📊 Instrumento Principal: NASDAQ (NAS100)
🤖 Plataforma: MetaTrader 5 – Pepperstone

El objetivo es demostrar que un algoritmo bien estructurado puede mantener resultados consistentes tanto en entornos de demostración como en entornos de negociación reales.


İnceleme yok
2025.11.12 15:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 15:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
