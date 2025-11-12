СигналыРазделы
Bryan David Hernandez Guzman

WallStreetAI Real Performance NASDAQ

Bryan David Hernandez Guzman
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 2%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
44
Прибыльных трейдов:
12 (27.27%)
Убыточных трейдов:
32 (72.73%)
Лучший трейд:
40.35 USD
Худший трейд:
-14.25 USD
Общая прибыль:
169.76 USD (4 148 pips)
Общий убыток:
-158.92 USD (3 876 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (48.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
65.83 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
1.83%
Макс. загрузка депозита:
12.72%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
0.11
Длинных трейдов:
26 (59.09%)
Коротких трейдов:
18 (40.91%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.25 USD
Средняя прибыль:
14.15 USD
Средний убыток:
-4.97 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-36.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-42.80 USD (4)
Прирост в месяц:
-1.61%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
54.99 USD
Максимальная:
99.08 USD (40.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.49% (99.08 USD)
По эквити:
0.75% (7.38 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NAS100 44
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NAS100 11
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NAS100 272
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +40.35 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +48.52 USD
Макс. убыток в серии: -36.32 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-MT5-Live01
2.73 × 581
VantageFX-Live
21.50 × 2
OctaFX-Real
22.00 × 1
WallStreetAI NASDAQ Live es un sistema de comercio automatizado basado en liquidez institucional y rupturas de rango .

El algoritmo WallStreetAI NASDAQ Live opera con un enfoque basado en la liquidez y orientado a las rupturas, priorizando la precisión y la consistencia sobre el volumen de operaciones.
Nuestra metodología está diseñada para mantener un riesgo controlado y resultados estables tanto en cuentas con fondos como en cuentas reales.

📌 Gestión de Riesgos y Administración del Comercio

La estrategia sigue un marco de riesgo conservador y bien estructurado:

  • Riesgo máximo diario: 1%, dividido en dos posiciones.

  • Máximo de transacciones por día: Una configuración direccional por día (hasta dos entradas si las condiciones del mercado lo permiten).

  • Asignación de Riesgo por Posición: Cada posición arriesga entre un 0,40% y un 0,50% , totalizando un máximo de 1% por sesión de negociación .

  • Gestión de posiciones: a medida que el precio se mueve a favor de la configuración, una posición se mueve al punto de equilibrio para proteger el capital, mientras que la segunda posición mantiene su estructura original para maximizar la oportunidad.

  • Objetivo de retorno mensual: Entre el 10% y el 15% del riesgo asumido , apuntando a ganancias constantes y moderadas.

  • Frecuencia operativa: El bot evita el exceso de trading; se activa solo cuando hay liquidez real, rupturas válidas y condiciones de volatilidad favorables.

Este enfoque nos permite mantener una reducción de recursos, preservar la estabilidad del sistema y progresar de manera consistente a través de desafíos de financiamiento como FTMO.


Нет отзывов
2025.12.24 19:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 18:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 18:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 18:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 18:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 18:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 17:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 17:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 23:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 15:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 15:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
