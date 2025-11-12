- Прирост
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.73 × 581
|
VantageFX-Live
|21.50 × 2
|
OctaFX-Real
|22.00 × 1
WallStreetAI NASDAQ Live es un sistema de comercio automatizado basado en liquidez institucional y rupturas de rango .
El algoritmo WallStreetAI NASDAQ Live opera con un enfoque basado en la liquidez y orientado a las rupturas, priorizando la precisión y la consistencia sobre el volumen de operaciones.
Nuestra metodología está diseñada para mantener un riesgo controlado y resultados estables tanto en cuentas con fondos como en cuentas reales.
📌 Gestión de Riesgos y Administración del Comercio
La estrategia sigue un marco de riesgo conservador y bien estructurado:
-
Riesgo máximo diario: 1%, dividido en dos posiciones.
-
Máximo de transacciones por día: Una configuración direccional por día (hasta dos entradas si las condiciones del mercado lo permiten).
-
Asignación de Riesgo por Posición: Cada posición arriesga entre un 0,40% y un 0,50% , totalizando un máximo de 1% por sesión de negociación .
-
Gestión de posiciones: a medida que el precio se mueve a favor de la configuración, una posición se mueve al punto de equilibrio para proteger el capital, mientras que la segunda posición mantiene su estructura original para maximizar la oportunidad.
-
Objetivo de retorno mensual: Entre el 10% y el 15% del riesgo asumido , apuntando a ganancias constantes y moderadas.
-
Frecuencia operativa: El bot evita el exceso de trading; se activa solo cuando hay liquidez real, rupturas válidas y condiciones de volatilidad favorables.
Este enfoque nos permite mantener una reducción de recursos, preservar la estabilidad del sistema y progresar de manera consistente a través de desafíos de financiamiento como FTMO.
