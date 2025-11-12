SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / WallStreetAI Real Performance NASDAQ
Bryan David Hernandez Guzman

WallStreetAI Real Performance NASDAQ

Bryan David Hernandez Guzman
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
8
Bénéfice trades:
4 (50.00%)
Perte trades:
4 (50.00%)
Meilleure transaction:
40.35 USD
Pire transaction:
-1.25 USD
Bénéfice brut:
48.52 USD (1 540 pips)
Perte brute:
-4.43 USD (441 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (48.52 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
48.52 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.42
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
10 minutes
Facteur de récupération:
9.95
Longs trades:
6 (75.00%)
Courts trades:
2 (25.00%)
Facteur de profit:
10.95
Rendement attendu:
5.51 USD
Bénéfice moyen:
12.13 USD
Perte moyenne:
-1.11 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-4.43 USD)
Perte consécutive maximale:
-4.43 USD (4)
Croissance mensuelle:
5.53%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.43 USD
Maximal:
4.43 USD (2.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NAS100 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NAS100 44
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NAS100 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +40.35 USD
Pire transaction: -1 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +48.52 USD
Perte consécutive maximale: -4.43 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-MT5-Live01
2.37 × 421
VantageFX-Live
21.50 × 2
OctaFX-Real
22.00 × 1
WallStreetAI NASDAQ Live es un sistema de negociación automatizado basado en la liquidez institucional y las rupturas de rango .

Centrado en el índice NASDAQ (NAS100) , este algoritmo ejecuta operaciones con riesgo controlado y un enfoque orientado a la precisión, evitando el exceso de operaciones y priorizando la consistencia.

Esta señal representa la fase de validación real del proyecto WallStreetAI , tras un exitoso período de pruebas de demostración que logró rentabilidades mensuales superiores al 20% con un riesgo moderado.

⚙️ Estrategia: Ruptura + Liquidez Institucional
💰 Nivel de Riesgo: Moderado
📊 Instrumento Principal: NASDAQ (NAS100)
🤖 Plataforma: MetaTrader 5 – Pepperstone

El objetivo es demostrar que un algoritmo bien estructurado puede mantener resultados consistentes tanto en entornos de demostración como en entornos de negociación reales.


Aucun avis
2025.11.12 15:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 15:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
