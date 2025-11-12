- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|NAS100
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|NAS100
|44
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|NAS100
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.37 × 421
|
VantageFX-Live
|21.50 × 2
|
OctaFX-Real
|22.00 × 1
WallStreetAI NASDAQ Live es un sistema de negociación automatizado basado en la liquidez institucional y las rupturas de rango .
Centrado en el índice NASDAQ (NAS100) , este algoritmo ejecuta operaciones con riesgo controlado y un enfoque orientado a la precisión, evitando el exceso de operaciones y priorizando la consistencia.
Esta señal representa la fase de validación real del proyecto WallStreetAI , tras un exitoso período de pruebas de demostración que logró rentabilidades mensuales superiores al 20% con un riesgo moderado.
⚙️ Estrategia: Ruptura + Liquidez Institucional
💰 Nivel de Riesgo: Moderado
📊 Instrumento Principal: NASDAQ (NAS100)
🤖 Plataforma: MetaTrader 5 – Pepperstone
El objetivo es demostrar que un algoritmo bien estructurado puede mantener resultados consistentes tanto en entornos de demostración como en entornos de negociación reales.