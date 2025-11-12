WallStreetAI NASDAQ Live es un sistema de negociación automatizado basado en la liquidez institucional y las rupturas de rango .

Centrado en el índice NASDAQ (NAS100) , este algoritmo ejecuta operaciones con riesgo controlado y un enfoque orientado a la precisión, evitando el exceso de operaciones y priorizando la consistencia.

Esta señal representa la fase de validación real del proyecto WallStreetAI , tras un exitoso período de pruebas de demostración que logró rentabilidades mensuales superiores al 20% con un riesgo moderado.

⚙️ Estrategia: Ruptura + Liquidez Institucional

💰 Nivel de Riesgo: Moderado

📊 Instrumento Principal: NASDAQ (NAS100)

🤖 Plataforma: MetaTrader 5 – Pepperstone

El objetivo es demostrar que un algoritmo bien estructurado puede mantener resultados consistentes tanto en entornos de demostración como en entornos de negociación reales.