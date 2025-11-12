SignalsSections
WallStreetAI Real Performance NASDAQ

Reliability
6 weeks
0 / 0 USD
growth since 2025 2%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
44
Profit Trades:
12 (27.27%)
Loss Trades:
32 (72.73%)
Best trade:
40.35 USD
Worst trade:
-14.25 USD
Gross Profit:
169.76 USD (4 148 pips)
Gross Loss:
-158.92 USD (3 876 pips)
Maximum consecutive wins:
4 (48.52 USD)
Maximal consecutive profit:
65.83 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading activity:
1.83%
Max deposit load:
12.72%
Latest trade:
6 days ago
Trades per week:
8
Avg holding time:
14 minutes
Recovery Factor:
0.11
Long Trades:
26 (59.09%)
Short Trades:
18 (40.91%)
Profit Factor:
1.07
Expected Payoff:
0.25 USD
Average Profit:
14.15 USD
Average Loss:
-4.97 USD
Maximum consecutive losses:
8 (-36.32 USD)
Maximal consecutive loss:
-42.80 USD (4)
Monthly growth:
-1.61%
Algo trading:
97%
Drawdown by balance:
Absolute:
54.99 USD
Maximal:
99.08 USD (40.59%)
Relative drawdown:
By Balance:
9.49% (99.08 USD)
By Equity:
0.75% (7.38 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
NAS100 44
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
NAS100 11
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
NAS100 272
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +40.35 USD
Worst trade: -14 USD
Maximum consecutive wins: 2
Maximum consecutive losses: 4
Maximal consecutive profit: +48.52 USD
Maximal consecutive loss: -36.32 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Pepperstone-MT5-Live01" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

Pepperstone-MT5-Live01
2.73 × 581
VantageFX-Live
21.50 × 2
OctaFX-Real
22.00 × 1
WallStreetAI NASDAQ Live es un sistema de comercio automatizado basado en liquidez institucional y rupturas de rango .

El algoritmo WallStreetAI NASDAQ Live opera con un enfoque basado en la liquidez y orientado a las rupturas, priorizando la precisión y la consistencia sobre el volumen de operaciones.
Nuestra metodología está diseñada para mantener un riesgo controlado y resultados estables tanto en cuentas con fondos como en cuentas reales.

📌 Gestión de Riesgos y Administración del Comercio

La estrategia sigue un marco de riesgo conservador y bien estructurado:

  • Riesgo máximo diario: 1%, dividido en dos posiciones.

  • Máximo de transacciones por día: Una configuración direccional por día (hasta dos entradas si las condiciones del mercado lo permiten).

  • Asignación de Riesgo por Posición: Cada posición arriesga entre un 0,40% y un 0,50% , totalizando un máximo de 1% por sesión de negociación .

  • Gestión de posiciones: a medida que el precio se mueve a favor de la configuración, una posición se mueve al punto de equilibrio para proteger el capital, mientras que la segunda posición mantiene su estructura original para maximizar la oportunidad.

  • Objetivo de retorno mensual: Entre el 10% y el 15% del riesgo asumido , apuntando a ganancias constantes y moderadas.

  • Frecuencia operativa: El bot evita el exceso de trading; se activa solo cuando hay liquidez real, rupturas válidas y condiciones de volatilidad favorables.

Este enfoque nos permite mantener una reducción de recursos, preservar la estabilidad del sistema y progresar de manera consistente a través de desafíos de financiamiento como FTMO.


No reviews
2025.12.18 18:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 18:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 18:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 18:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 18:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 17:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 17:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 23:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 15:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 15:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
