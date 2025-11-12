WallStreetAI NASDAQ Live es un sistema de comercio automatizado basado en liquidez institucional y rupturas de rango .

El algoritmo WallStreetAI NASDAQ Live opera con un enfoque basado en la liquidez y orientado a las rupturas, priorizando la precisión y la consistencia sobre el volumen de operaciones.

Nuestra metodología está diseñada para mantener un riesgo controlado y resultados estables tanto en cuentas con fondos como en cuentas reales.

La estrategia sigue un marco de riesgo conservador y bien estructurado:

Riesgo máximo diario: 1%, dividido en dos posiciones.

Máximo de transacciones por día: Una configuración direccional por día (hasta dos entradas si las condiciones del mercado lo permiten).

Asignación de Riesgo por Posición: Cada posición arriesga entre un 0,40% y un 0,50% , totalizando un máximo de 1% por sesión de negociación .

Gestión de posiciones: a medida que el precio se mueve a favor de la configuración, una posición se mueve al punto de equilibrio para proteger el capital, mientras que la segunda posición mantiene su estructura original para maximizar la oportunidad.

Objetivo de retorno mensual: Entre el 10% y el 15% del riesgo asumido , apuntando a ganancias constantes y moderadas.

Frecuencia operativa: El bot evita el exceso de trading; se activa solo cuando hay liquidez real, rupturas válidas y condiciones de volatilidad favorables.

Este enfoque nos permite mantener una reducción de recursos, preservar la estabilidad del sistema y progresar de manera consistente a través de desafíos de financiamiento como FTMO.



