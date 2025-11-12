- Crescita
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NAS100
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NAS100
|44
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NAS100
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.37 × 421
|
VantageFX-Live
|21.50 × 2
|
OctaFX-Real
|22.00 × 1
WallStreetAI NASDAQ Live es un sistema de negociación automatizado basado en la liquidez institucional y las rupturas de rango .
Centrado en el índice NASDAQ (NAS100) , este algoritmo ejecuta operaciones con riesgo controlado y un enfoque orientado a la precisión, evitando el exceso de operaciones y priorizando la consistencia.
Esta señal representa la fase de validación real del proyecto WallStreetAI , tras un exitoso período de pruebas de demostración que logró rentabilidades mensuales superiores al 20% con un riesgo moderado.
⚙️ Estrategia: Ruptura + Liquidez Institucional
💰 Nivel de Riesgo: Moderado
📊 Instrumento Principal: NASDAQ (NAS100)
🤖 Plataforma: MetaTrader 5 – Pepperstone
El objetivo es demostrar que un algoritmo bien estructurado puede mantener resultados consistentes tanto en entornos de demostración como en entornos de negociación reales.