SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / WallStreetAI Real Performance NASDAQ
Bryan David Hernandez Guzman

WallStreetAI Real Performance NASDAQ

Bryan David Hernandez Guzman
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
4 (50.00%)
Loss Trade:
4 (50.00%)
Best Trade:
40.35 USD
Worst Trade:
-1.25 USD
Profitto lordo:
48.52 USD (1 540 pips)
Perdita lorda:
-4.43 USD (441 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (48.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.52 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
9.95
Long Trade:
6 (75.00%)
Short Trade:
2 (25.00%)
Fattore di profitto:
10.95
Profitto previsto:
5.51 USD
Profitto medio:
12.13 USD
Perdita media:
-1.11 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-4.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.43 USD (4)
Crescita mensile:
5.53%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.43 USD
Massimale:
4.43 USD (2.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NAS100 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NAS100 44
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NAS100 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +40.35 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +48.52 USD
Massima perdita consecutiva: -4.43 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-MT5-Live01
2.37 × 421
VantageFX-Live
21.50 × 2
OctaFX-Real
22.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

WallStreetAI NASDAQ Live es un sistema de negociación automatizado basado en la liquidez institucional y las rupturas de rango .

Centrado en el índice NASDAQ (NAS100) , este algoritmo ejecuta operaciones con riesgo controlado y un enfoque orientado a la precisión, evitando el exceso de operaciones y priorizando la consistencia.

Esta señal representa la fase de validación real del proyecto WallStreetAI , tras un exitoso período de pruebas de demostración que logró rentabilidades mensuales superiores al 20% con un riesgo moderado.

⚙️ Estrategia: Ruptura + Liquidez Institucional
💰 Nivel de Riesgo: Moderado
📊 Instrumento Principal: NASDAQ (NAS100)
🤖 Plataforma: MetaTrader 5 – Pepperstone

El objetivo es demostrar que un algoritmo bien estructurado puede mantener resultados consistentes tanto en entornos de demostración como en entornos de negociación reales.


Non ci sono recensioni
2025.11.12 15:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 15:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati