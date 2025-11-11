SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / HungGao
Hung Wen Lin

HungGao

Hung Wen Lin
0 inceleme
Güvenilirlik
53 hafta
0 / 0 USD

büyüme başlangıcı: 2024 19%
Swissquote-Live1
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 713
Kârla kapanan işlemler:
1 955 (72.06%)
Zararla kapanan işlemler:
758 (27.94%)
En iyi işlem:
26.54 USD
En kötü işlem:
-61.96 USD
Brüt kâr:
5 902.25 USD (412 309 pips)
Brüt zarar:
-4 607.08 USD (305 692 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (47.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
307.96 USD (28)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.38%
En son işlem:
20 saat önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.34
Alış işlemleri:
1 296 (47.77%)
Satış işlemleri:
1 417 (52.23%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
0.48 USD
Ortalama kâr:
3.02 USD
Ortalama zarar:
-6.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-304.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-306.30 USD (9)
Aylık büyüme:
2.48%
Yıllık tahmin:
30.03%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
167.44 USD
Maksimum:
965.88 USD (12.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.39% (965.88 USD)
Varlığa göre:
8.42% (698.34 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 2713
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 107K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +26.54 USD
En kötü işlem: -62 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +47.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -304.51 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Swissquote-Live1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

SquaredMT4-Live
0.00 × 4
Tradeview-Markets Live 2
0.00 × 11
Exness-Real11
0.00 × 27
ICMarkets-Live22
0.00 × 4
PureMGlobal-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 24
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 14
Exness-Real9
0.00 × 56
ZealCapitalMarketSC-Live
0.00 × 8
Exness-Real6
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 103
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 7
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 12
CDGGlobal-Live
0.00 × 29
IMMFX-Real
0.00 × 11
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 43
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 55
CMCMarkets1-Canada
0.00 × 18
Just2Trade-Real2
0.00 × 7
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 4
FxView-Live
0.00 × 6
Ava-Real 1
0.00 × 2
主要交易歐元品種 

按照資金量做交易 訂閱信號需先確定帳戶目前持倉量較低

冒然的跟單可能會造成帳戶的虧損 強烈建議跟單前先跟作者溝通合適的進場契機

İnceleme yok
2025.11.11 02:01
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 3.28% of days out of 366 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
HungGao
Ayda 30 USD
19%
0
0
USD
8.3K
USD
53
100%
2 713
72%
100%
1.28
0.48
USD
12%
1:100
