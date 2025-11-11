- Büyüme
İşlemler:
2 713
Kârla kapanan işlemler:
1 955 (72.06%)
Zararla kapanan işlemler:
758 (27.94%)
En iyi işlem:
26.54 USD
En kötü işlem:
-61.96 USD
Brüt kâr:
5 902.25 USD (412 309 pips)
Brüt zarar:
-4 607.08 USD (305 692 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (47.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
307.96 USD (28)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.38%
En son işlem:
20 saat önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.34
Alış işlemleri:
1 296 (47.77%)
Satış işlemleri:
1 417 (52.23%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
0.48 USD
Ortalama kâr:
3.02 USD
Ortalama zarar:
-6.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-304.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-306.30 USD (9)
Aylık büyüme:
2.48%
Yıllık tahmin:
30.03%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
167.44 USD
Maksimum:
965.88 USD (12.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.39% (965.88 USD)
Varlığa göre:
8.42% (698.34 USD)
Dağılım
Sembol
İşlemler
Sell
Buy
EURUSD
2713
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol
Brüt kâr, USD
Zarar, USD
Kâr, USD
EURUSD
1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol
Brüt kâr, pips
Zarar, pips
Kâr, pips
EURUSD
107K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +26.54 USD
En kötü işlem: -62 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +47.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -304.51 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Swissquote-Live1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
SquaredMT4-Live
|0.00 × 4
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.00 × 11
|
Exness-Real11
|0.00 × 27
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 4
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 24
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 14
|
Exness-Real9
|0.00 × 56
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.00 × 8
|
Exness-Real6
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 103
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 7
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 12
|
CDGGlobal-Live
|0.00 × 29
|
IMMFX-Real
|0.00 × 11
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 43
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 55
|
CMCMarkets1-Canada
|0.00 × 18
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 7
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 4
|
FxView-Live
|0.00 × 6
|
Ava-Real 1
|0.00 × 2
主要交易歐元品種
按照資金量做交易 訂閱信號需先確定帳戶目前持倉量較低
冒然的跟單可能會造成帳戶的虧損 強烈建議跟單前先跟作者溝通合適的進場契機
İnceleme yok
