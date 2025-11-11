SegnaliSezioni
Hung Wen Lin

HungGao

Hung Wen Lin
0 recensioni
Affidabilità
53 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 19%
crescita dal 2024 19%
Swissquote-Live1
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 713
Profit Trade:
1 955 (72.06%)
Loss Trade:
758 (27.94%)
Best Trade:
26.54 USD
Worst Trade:
-61.96 USD
Profitto lordo:
5 902.25 USD (412 309 pips)
Perdita lorda:
-4 607.08 USD (305 692 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (47.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
307.96 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.38%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.34
Long Trade:
1 296 (47.77%)
Short Trade:
1 417 (52.23%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
0.48 USD
Profitto medio:
3.02 USD
Perdita media:
-6.08 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-304.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-306.30 USD (9)
Crescita mensile:
2.48%
Previsione annuale:
30.03%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
167.44 USD
Massimale:
965.88 USD (12.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.39% (965.88 USD)
Per equità:
8.42% (698.34 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 2713
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 107K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26.54 USD
Worst Trade: -62 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +47.48 USD
Massima perdita consecutiva: -304.51 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Swissquote-Live1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

SquaredMT4-Live
0.00 × 4
Tradeview-Markets Live 2
0.00 × 11
Exness-Real11
0.00 × 27
ICMarkets-Live22
0.00 × 4
PureMGlobal-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 24
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 14
Exness-Real9
0.00 × 56
ZealCapitalMarketSC-Live
0.00 × 8
Exness-Real6
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 103
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 7
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 12
CDGGlobal-Live
0.00 × 29
IMMFX-Real
0.00 × 11
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 43
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 55
CMCMarkets1-Canada
0.00 × 18
Just2Trade-Real2
0.00 × 7
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 4
FxView-Live
0.00 × 6
Ava-Real 1
0.00 × 2
193 più
主要交易歐元品種 

按照資金量做交易 訂閱信號需先確定帳戶目前持倉量較低

冒然的跟單可能會造成帳戶的虧損 強烈建議跟單前先跟作者溝通合適的進場契機

Non ci sono recensioni
2025.11.11 02:01
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 3.28% of days out of 366 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
HungGao
30USD al mese
19%
0
0
USD
8.3K
USD
53
100%
2 713
72%
100%
1.28
0.48
USD
12%
1:100
