- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 713
Profit Trade:
1 955 (72.06%)
Loss Trade:
758 (27.94%)
Best Trade:
26.54 USD
Worst Trade:
-61.96 USD
Profitto lordo:
5 902.25 USD (412 309 pips)
Perdita lorda:
-4 607.08 USD (305 692 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (47.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
307.96 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.38%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.34
Long Trade:
1 296 (47.77%)
Short Trade:
1 417 (52.23%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
0.48 USD
Profitto medio:
3.02 USD
Perdita media:
-6.08 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-304.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-306.30 USD (9)
Crescita mensile:
2.48%
Previsione annuale:
30.03%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
167.44 USD
Massimale:
965.88 USD (12.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.39% (965.88 USD)
Per equità:
8.42% (698.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2713
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1.3K
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|107K
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +26.54 USD
Worst Trade: -62 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +47.48 USD
Massima perdita consecutiva: -304.51 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Swissquote-Live1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
SquaredMT4-Live
|0.00 × 4
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.00 × 11
|
Exness-Real11
|0.00 × 27
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 4
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 24
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 14
|
Exness-Real9
|0.00 × 56
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.00 × 8
|
Exness-Real6
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 103
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 7
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 12
|
CDGGlobal-Live
|0.00 × 29
|
IMMFX-Real
|0.00 × 11
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 43
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 55
|
CMCMarkets1-Canada
|0.00 × 18
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 7
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 4
|
FxView-Live
|0.00 × 6
|
Ava-Real 1
|0.00 × 2
193 più
主要交易歐元品種
按照資金量做交易 訂閱信號需先確定帳戶目前持倉量較低
冒然的跟單可能會造成帳戶的虧損 強烈建議跟單前先跟作者溝通合適的進場契機
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
19%
0
0
USD
USD
8.3K
USD
USD
53
100%
2 713
72%
100%
1.28
0.48
USD
USD
12%
1:100