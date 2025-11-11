- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
2 713
Bénéfice trades:
1 955 (72.06%)
Perte trades:
758 (27.94%)
Meilleure transaction:
26.54 USD
Pire transaction:
-61.96 USD
Bénéfice brut:
5 902.25 USD (412 309 pips)
Perte brute:
-4 607.08 USD (305 692 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (47.48 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
307.96 USD (28)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
6.38%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
49
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.34
Longs trades:
1 296 (47.77%)
Courts trades:
1 417 (52.23%)
Facteur de profit:
1.28
Rendement attendu:
0.48 USD
Bénéfice moyen:
3.02 USD
Perte moyenne:
-6.08 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-304.51 USD)
Perte consécutive maximale:
-306.30 USD (9)
Croissance mensuelle:
2.48%
Prévision annuelle:
30.03%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
167.44 USD
Maximal:
965.88 USD (12.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.39% (965.88 USD)
Par fonds propres:
8.42% (698.34 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2713
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|107K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +26.54 USD
Pire transaction: -62 USD
Gains consécutifs maximales: 28
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +47.48 USD
Perte consécutive maximale: -304.51 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Swissquote-Live1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
SquaredMT4-Live
|0.00 × 4
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.00 × 11
|
Exness-Real11
|0.00 × 27
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 4
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 24
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 14
|
Exness-Real9
|0.00 × 56
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.00 × 8
|
Exness-Real6
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 103
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 7
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 12
|
CDGGlobal-Live
|0.00 × 29
|
IMMFX-Real
|0.00 × 11
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 43
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 55
|
CMCMarkets1-Canada
|0.00 × 18
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 7
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 4
|
FxView-Live
|0.00 × 6
|
Ava-Real 1
|0.00 × 2
193 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
主要交易歐元品種
按照資金量做交易 訂閱信號需先確定帳戶目前持倉量較低
冒然的跟單可能會造成帳戶的虧損 強烈建議跟單前先跟作者溝通合適的進場契機
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
19%
0
0
USD
USD
8.3K
USD
USD
53
100%
2 713
72%
100%
1.28
0.48
USD
USD
12%
1:100