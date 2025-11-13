SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ORA ALGO PRO HFM COPY TRADING
Galauda Kandalage Buddika Prasad Athukorala

ORA ALGO PRO HFM COPY TRADING

Galauda Kandalage Buddika Prasad Athukorala
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 16%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5
Kârla kapanan işlemler:
5 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
13.24 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
32.36 USD (3 232 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
5 (32.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
32.36 USD (5)
Sharpe oranı:
1.52
Alım-satım etkinliği:
5.71%
Maks. mevduat yükü:
3.71%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
5 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
6.47 USD
Ortalama kâr:
6.47 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
16.18%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.72% (1.66 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDr 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDr 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDr 3.2K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.24 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +32.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

This is a copy trading account with the ORA ALGO PRO EA. You can do this for free by following our ORA ALGO PRO Strategy through HFMarkets Broker

Our website is
oraforex.com
İnceleme yok
2025.11.13 03:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.07 17:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.07 17:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.