SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / ORA ALGO PRO HFM COPY TRADING
Galauda Kandalage Buddika Prasad Athukorala

ORA ALGO PRO HFM COPY TRADING

Galauda Kandalage Buddika Prasad Athukorala
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
8 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 65%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
33
Gewinntrades:
29 (87.87%)
Verlusttrades:
4 (12.12%)
Bester Trade:
16.91 USD
Schlechtester Trade:
-9.26 USD
Bruttoprofit:
142.15 USD (14 197 pips)
Bruttoverlust:
-33.71 USD (3 369 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (66.83 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
66.83 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.56
Trading-Aktivität:
0.34%
Max deposit load:
4.36%
Letzter Trade:
14 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
8 Minuten
Erholungsfaktor:
4.24
Long-Positionen:
22 (66.67%)
Short-Positionen:
11 (33.33%)
Profit-Faktor:
4.22
Mathematische Gewinnerwartung:
3.29 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.90 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.43 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-25.60 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-25.60 USD (3)
Wachstum pro Monat :
38.10%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
25.60 USD (11.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.83% (25.60 USD)
Kapital:
3.52% (8.17 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDr 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDr 108
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDr 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +16.91 USD
Schlechtester Trade: -9 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +66.83 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -25.60 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

This is a copy trading account with the ORA ALGO PRO EA. You can do this for free by following our ORA ALGO PRO Strategy through HFMarkets Broker

Our website is
oraforex.com
Keine Bewertungen
2025.12.22 23:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.18 05:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.18 04:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 03:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.07 17:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.07 17:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
ORA ALGO PRO HFM COPY TRADING
50 USD pro Monat
65%
0
0
USD
225
USD
8
100%
33
87%
0%
4.21
3.29
USD
12%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.