SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / ORA ALGO PRO HFM COPY TRADING
Galauda Kandalage Buddika Prasad Athukorala

ORA ALGO PRO HFM COPY TRADING

Galauda Kandalage Buddika Prasad Athukorala
0 comentários
Confiabilidade
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 63%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
32
Negociações com lucro:
28 (87.50%)
Negociações com perda:
4 (12.50%)
Melhor negociação:
16.91 USD
Pior negociação:
-9.26 USD
Lucro bruto:
139.98 USD (13 980 pips)
Perda bruta:
-33.71 USD (3 369 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (66.83 USD)
Máximo lucro consecutivo:
66.83 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.56
Atividade de negociação:
0.34%
Depósito máximo carregado:
4.36%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
8 minutos
Fator de recuperação:
4.15
Negociações longas:
22 (68.75%)
Negociações curtas:
10 (31.25%)
Fator de lucro:
4.15
Valor esperado:
3.32 USD
Lucro médio:
5.00 USD
Perda média:
-8.43 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-25.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-25.60 USD (3)
Crescimento mensal:
49.08%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
25.60 USD (11.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.83% (25.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.52% (8.17 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDr 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDr 106
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDr 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +16.91 USD
Pior negociação: -9 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +66.83 USD
Máxima perda consecutiva: -25.60 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

This is a copy trading account with the ORA ALGO PRO EA. You can do this for free by following our ORA ALGO PRO Strategy through HFMarkets Broker

Our website is
oraforex.com
Sem comentários
2025.12.22 23:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.18 05:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.18 04:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 03:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.07 17:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.07 17:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
ORA ALGO PRO HFM COPY TRADING
50 USD por mês
63%
0
0
USD
223
USD
7
100%
32
87%
0%
4.15
3.32
USD
12%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.