Jose David Rivera Trejo

Best Strategy

Jose David Rivera Trejo
0 inceleme
38 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
170
Kârla kapanan işlemler:
120 (70.58%)
Zararla kapanan işlemler:
50 (29.41%)
En iyi işlem:
126.07 USD
En kötü işlem:
-35.23 USD
Brüt kâr:
747.22 USD (16 948 pips)
Brüt zarar:
-404.52 USD (12 594 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (47.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
134.34 USD (3)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
3.35
Alış işlemleri:
79 (46.47%)
Satış işlemleri:
91 (53.53%)
Kâr faktörü:
1.85
Beklenen getiri:
2.02 USD
Ortalama kâr:
6.23 USD
Ortalama zarar:
-8.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-102.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-102.16 USD (4)
Aylık büyüme:
11.16%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
65%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
100.93 USD
Maksimum:
102.16 USD (100.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 25
CADJPY 22
AUDJPY 21
USDCAD 15
NZDCAD 13
GBPCAD 11
EURCAD 10
EURUSD 8
NZDUSD 6
AUDUSD 5
NZDCHF 5
SUMMARY 4
GBPJPY 4
CADCHF 4
AUDCAD 4
GBPCHF 3
NZDJPY 3
EURNZD 1
GBPUSD 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
GBPAUD 1
GBPNZD 1
USDCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 63
CADJPY 44
AUDJPY 50
USDCAD 28
NZDCAD 18
GBPCAD 26
EURCAD 21
EURUSD 11
NZDUSD 20
AUDUSD 14
NZDCHF 15
SUMMARY -35
GBPJPY 10
CADCHF 13
AUDCAD 10
GBPCHF 8
NZDJPY 9
EURNZD 2
GBPUSD 3
CHFJPY 2
EURJPY 2
GBPAUD 3
GBPNZD 3
USDCHF 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -1.1K
CADJPY 1.2K
AUDJPY 44
USDCAD -1.1K
NZDCAD -490
GBPCAD 720
EURCAD 713
EURUSD 82
NZDUSD 459
AUDUSD 637
NZDCHF 359
SUMMARY 0
GBPJPY 254
CADCHF 508
AUDCAD 423
GBPCHF 324
NZDJPY 382
EURNZD 161
GBPUSD 158
CHFJPY 162
EURJPY 106
GBPAUD 124
GBPNZD 110
USDCHF 106
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +126.07 USD
En kötü işlem: -35 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +47.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -102.16 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.22 × 18
ICMarketsEU-Live18
0.28 × 32
ICMarketsSC-Live05
0.43 × 37
ICMarketsSC-Live19
0.44 × 879
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarketsSC-Live23
0.46 × 809
ICMarketsSC-Live08
0.47 × 1327
ICMarketsSC-Live12
0.47 × 764
Pepperstone-Edge01
0.50 × 8
ICMarketsSC-Live31
0.50 × 9701
ICMarketsSC-Live11
0.52 × 3806
ICMarketsSC-Live09
0.65 × 138
Exness-Real17
0.70 × 20
ICMarkets-Live22
0.76 × 152
ICMarkets-Live15
0.76 × 74
FPMarketsLLC-Live4
0.76 × 42
ICMarketsSC-Live18
0.77 × 13
ICMarketsSC-Live20
0.77 × 516
After years of study, analysis, and hard work, I've created a very solid strategy. While it essentially uses a martingale strategy, it's implemented at key market breakout points to profit from the most dramatic market movements. All 28 currency pairs are traded, and the goal is to achieve an approximate monthly return of 8%.
2025.11.06 21:57
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
