İşlemler:
170
Kârla kapanan işlemler:
120 (70.58%)
Zararla kapanan işlemler:
50 (29.41%)
En iyi işlem:
126.07 USD
En kötü işlem:
-35.23 USD
Brüt kâr:
747.22 USD (16 948 pips)
Brüt zarar:
-404.52 USD (12 594 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (47.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
134.34 USD (3)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
3.35
Alış işlemleri:
79 (46.47%)
Satış işlemleri:
91 (53.53%)
Kâr faktörü:
1.85
Beklenen getiri:
2.02 USD
Ortalama kâr:
6.23 USD
Ortalama zarar:
-8.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-102.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-102.16 USD (4)
Aylık büyüme:
11.16%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
65%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
100.93 USD
Maksimum:
102.16 USD (100.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|25
|CADJPY
|22
|AUDJPY
|21
|USDCAD
|15
|NZDCAD
|13
|GBPCAD
|11
|EURCAD
|10
|EURUSD
|8
|NZDUSD
|6
|AUDUSD
|5
|NZDCHF
|5
|SUMMARY
|4
|GBPJPY
|4
|CADCHF
|4
|AUDCAD
|4
|GBPCHF
|3
|NZDJPY
|3
|EURNZD
|1
|GBPUSD
|1
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|GBPAUD
|1
|GBPNZD
|1
|USDCHF
|1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|63
|CADJPY
|44
|AUDJPY
|50
|USDCAD
|28
|NZDCAD
|18
|GBPCAD
|26
|EURCAD
|21
|EURUSD
|11
|NZDUSD
|20
|AUDUSD
|14
|NZDCHF
|15
|SUMMARY
|-35
|GBPJPY
|10
|CADCHF
|13
|AUDCAD
|10
|GBPCHF
|8
|NZDJPY
|9
|EURNZD
|2
|GBPUSD
|3
|CHFJPY
|2
|EURJPY
|2
|GBPAUD
|3
|GBPNZD
|3
|USDCHF
|6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-1.1K
|CADJPY
|1.2K
|AUDJPY
|44
|USDCAD
|-1.1K
|NZDCAD
|-490
|GBPCAD
|720
|EURCAD
|713
|EURUSD
|82
|NZDUSD
|459
|AUDUSD
|637
|NZDCHF
|359
|SUMMARY
|0
|GBPJPY
|254
|CADCHF
|508
|AUDCAD
|423
|GBPCHF
|324
|NZDJPY
|382
|EURNZD
|161
|GBPUSD
|158
|CHFJPY
|162
|EURJPY
|106
|GBPAUD
|124
|GBPNZD
|110
|USDCHF
|106
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +126.07 USD
En kötü işlem: -35 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +47.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -102.16 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
ICTrading-Live29
|0.00 × 4
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 5
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
E8Funding-Demo
|0.00 × 2
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
|0.22 × 18
ICMarketsEU-Live18
|0.28 × 32
ICMarketsSC-Live05
|0.43 × 37
ICMarketsSC-Live19
|0.44 × 879
DooPrime-Live 2
|0.45 × 22
ICMarketsSC-Live23
|0.46 × 809
ICMarketsSC-Live08
|0.47 × 1327
ICMarketsSC-Live12
|0.47 × 764
Pepperstone-Edge01
|0.50 × 8
ICMarketsSC-Live31
|0.50 × 9701
ICMarketsSC-Live11
|0.52 × 3806
ICMarketsSC-Live09
|0.65 × 138
Exness-Real17
|0.70 × 20
ICMarkets-Live22
|0.76 × 152
ICMarkets-Live15
|0.76 × 74
FPMarketsLLC-Live4
|0.76 × 42
ICMarketsSC-Live18
|0.77 × 13
ICMarketsSC-Live20
|0.77 × 516
After years of study, analysis, and hard work, I've created a very solid strategy. While it essentially uses a martingale strategy, it's implemented at key market breakout points to profit from the most dramatic market movements. All 28 currency pairs are traded, and the goal is to achieve an approximate monthly return of 8%.
