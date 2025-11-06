SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Best Strategy
Jose David Rivera Trejo

Best Strategy

Jose David Rivera Trejo
0 avis
38 semaines
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
170
Bénéfice trades:
120 (70.58%)
Perte trades:
50 (29.41%)
Meilleure transaction:
126.07 USD
Pire transaction:
-35.23 USD
Bénéfice brut:
747.22 USD (16 948 pips)
Perte brute:
-404.52 USD (12 594 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (47.46 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
134.34 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
20 heures
Facteur de récupération:
3.35
Longs trades:
79 (46.47%)
Courts trades:
91 (53.53%)
Facteur de profit:
1.85
Rendement attendu:
2.02 USD
Bénéfice moyen:
6.23 USD
Perte moyenne:
-8.09 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-102.16 USD)
Perte consécutive maximale:
-102.16 USD (4)
Croissance mensuelle:
11.16%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
65%
Prélèvement par solde:
Absolu:
100.93 USD
Maximal:
102.16 USD (100.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 25
CADJPY 22
AUDJPY 21
USDCAD 15
NZDCAD 13
GBPCAD 11
EURCAD 10
EURUSD 8
NZDUSD 6
AUDUSD 5
NZDCHF 5
SUMMARY 4
GBPJPY 4
CADCHF 4
AUDCAD 4
GBPCHF 3
NZDJPY 3
EURNZD 1
GBPUSD 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
GBPAUD 1
GBPNZD 1
USDCHF 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 63
CADJPY 44
AUDJPY 50
USDCAD 28
NZDCAD 18
GBPCAD 26
EURCAD 21
EURUSD 11
NZDUSD 20
AUDUSD 14
NZDCHF 15
SUMMARY -35
GBPJPY 10
CADCHF 13
AUDCAD 10
GBPCHF 8
NZDJPY 9
EURNZD 2
GBPUSD 3
CHFJPY 2
EURJPY 2
GBPAUD 3
GBPNZD 3
USDCHF 6
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -1.1K
CADJPY 1.2K
AUDJPY 44
USDCAD -1.1K
NZDCAD -490
GBPCAD 720
EURCAD 713
EURUSD 82
NZDUSD 459
AUDUSD 637
NZDCHF 359
SUMMARY 0
GBPJPY 254
CADCHF 508
AUDCAD 423
GBPCHF 324
NZDJPY 382
EURNZD 161
GBPUSD 158
CHFJPY 162
EURJPY 106
GBPAUD 124
GBPNZD 110
USDCHF 106
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +126.07 USD
Pire transaction: -35 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +47.46 USD
Perte consécutive maximale: -102.16 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live33" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.22 × 18
ICMarketsEU-Live18
0.28 × 32
ICMarketsSC-Live05
0.43 × 37
ICMarketsSC-Live19
0.44 × 879
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarketsSC-Live23
0.46 × 809
ICMarketsSC-Live08
0.47 × 1327
ICMarketsSC-Live12
0.47 × 764
Pepperstone-Edge01
0.50 × 8
ICMarketsSC-Live31
0.50 × 9701
ICMarketsSC-Live11
0.52 × 3806
ICMarketsSC-Live09
0.65 × 138
Exness-Real17
0.70 × 20
ICMarkets-Live22
0.76 × 152
ICMarkets-Live15
0.76 × 74
FPMarketsLLC-Live4
0.76 × 42
ICMarketsSC-Live18
0.77 × 13
ICMarketsSC-Live20
0.77 × 516
146 plus...
After years of study, analysis, and hard work, I've created a very solid strategy. While it essentially uses a martingale strategy, it's implemented at key market breakout points to profit from the most dramatic market movements. All 28 currency pairs are traded, and the goal is to achieve an approximate monthly return of 8%.
Aucun avis
2025.11.06 21:57
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
