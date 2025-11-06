SegnaliSezioni
Jose David Rivera Trejo

Best Strategy

Jose David Rivera Trejo
0 recensioni
38 settimane
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
170
Profit Trade:
120 (70.58%)
Loss Trade:
50 (29.41%)
Best Trade:
126.07 USD
Worst Trade:
-35.23 USD
Profitto lordo:
747.22 USD (16 948 pips)
Perdita lorda:
-404.52 USD (12 594 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (47.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
134.34 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
3.35
Long Trade:
79 (46.47%)
Short Trade:
91 (53.53%)
Fattore di profitto:
1.85
Profitto previsto:
2.02 USD
Profitto medio:
6.23 USD
Perdita media:
-8.09 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-102.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-102.16 USD (4)
Crescita mensile:
11.16%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
65%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
100.93 USD
Massimale:
102.16 USD (100.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 25
CADJPY 22
AUDJPY 21
USDCAD 15
NZDCAD 13
GBPCAD 11
EURCAD 10
EURUSD 8
NZDUSD 6
AUDUSD 5
NZDCHF 5
SUMMARY 4
GBPJPY 4
CADCHF 4
AUDCAD 4
GBPCHF 3
NZDJPY 3
EURNZD 1
GBPUSD 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
GBPAUD 1
GBPNZD 1
USDCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 63
CADJPY 44
AUDJPY 50
USDCAD 28
NZDCAD 18
GBPCAD 26
EURCAD 21
EURUSD 11
NZDUSD 20
AUDUSD 14
NZDCHF 15
SUMMARY -35
GBPJPY 10
CADCHF 13
AUDCAD 10
GBPCHF 8
NZDJPY 9
EURNZD 2
GBPUSD 3
CHFJPY 2
EURJPY 2
GBPAUD 3
GBPNZD 3
USDCHF 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -1.1K
CADJPY 1.2K
AUDJPY 44
USDCAD -1.1K
NZDCAD -490
GBPCAD 720
EURCAD 713
EURUSD 82
NZDUSD 459
AUDUSD 637
NZDCHF 359
SUMMARY 0
GBPJPY 254
CADCHF 508
AUDCAD 423
GBPCHF 324
NZDJPY 382
EURNZD 161
GBPUSD 158
CHFJPY 162
EURJPY 106
GBPAUD 124
GBPNZD 110
USDCHF 106
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +126.07 USD
Worst Trade: -35 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +47.46 USD
Massima perdita consecutiva: -102.16 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.22 × 18
ICMarketsEU-Live18
0.28 × 32
ICMarketsSC-Live05
0.43 × 37
ICMarketsSC-Live19
0.44 × 879
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarketsSC-Live23
0.46 × 809
ICMarketsSC-Live08
0.47 × 1327
ICMarketsSC-Live12
0.47 × 764
Pepperstone-Edge01
0.50 × 8
ICMarketsSC-Live31
0.50 × 9701
ICMarketsSC-Live11
0.52 × 3806
ICMarketsSC-Live09
0.65 × 138
Exness-Real17
0.70 × 20
ICMarkets-Live22
0.76 × 152
ICMarkets-Live15
0.76 × 74
FPMarketsLLC-Live4
0.76 × 42
ICMarketsSC-Live18
0.77 × 13
ICMarketsSC-Live20
0.77 × 516
146 più
After years of study, analysis, and hard work, I've created a very solid strategy. While it essentially uses a martingale strategy, it's implemented at key market breakout points to profit from the most dramatic market movements. All 28 currency pairs are traded, and the goal is to achieve an approximate monthly return of 8%.
Non ci sono recensioni
2025.11.06 21:57
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
