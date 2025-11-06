- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
170
Profit Trade:
120 (70.58%)
Loss Trade:
50 (29.41%)
Best Trade:
126.07 USD
Worst Trade:
-35.23 USD
Profitto lordo:
747.22 USD (16 948 pips)
Perdita lorda:
-404.52 USD (12 594 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (47.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
134.34 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
3.35
Long Trade:
79 (46.47%)
Short Trade:
91 (53.53%)
Fattore di profitto:
1.85
Profitto previsto:
2.02 USD
Profitto medio:
6.23 USD
Perdita media:
-8.09 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-102.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-102.16 USD (4)
Crescita mensile:
11.16%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
65%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
100.93 USD
Massimale:
102.16 USD (100.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|25
|CADJPY
|22
|AUDJPY
|21
|USDCAD
|15
|NZDCAD
|13
|GBPCAD
|11
|EURCAD
|10
|EURUSD
|8
|NZDUSD
|6
|AUDUSD
|5
|NZDCHF
|5
|SUMMARY
|4
|GBPJPY
|4
|CADCHF
|4
|AUDCAD
|4
|GBPCHF
|3
|NZDJPY
|3
|EURNZD
|1
|GBPUSD
|1
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|GBPAUD
|1
|GBPNZD
|1
|USDCHF
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|63
|CADJPY
|44
|AUDJPY
|50
|USDCAD
|28
|NZDCAD
|18
|GBPCAD
|26
|EURCAD
|21
|EURUSD
|11
|NZDUSD
|20
|AUDUSD
|14
|NZDCHF
|15
|SUMMARY
|-35
|GBPJPY
|10
|CADCHF
|13
|AUDCAD
|10
|GBPCHF
|8
|NZDJPY
|9
|EURNZD
|2
|GBPUSD
|3
|CHFJPY
|2
|EURJPY
|2
|GBPAUD
|3
|GBPNZD
|3
|USDCHF
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-1.1K
|CADJPY
|1.2K
|AUDJPY
|44
|USDCAD
|-1.1K
|NZDCAD
|-490
|GBPCAD
|720
|EURCAD
|713
|EURUSD
|82
|NZDUSD
|459
|AUDUSD
|637
|NZDCHF
|359
|SUMMARY
|0
|GBPJPY
|254
|CADCHF
|508
|AUDCAD
|423
|GBPCHF
|324
|NZDJPY
|382
|EURNZD
|161
|GBPUSD
|158
|CHFJPY
|162
|EURJPY
|106
|GBPAUD
|124
|GBPNZD
|110
|USDCHF
|106
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +126.07 USD
Worst Trade: -35 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +47.46 USD
Massima perdita consecutiva: -102.16 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.22 × 18
|
ICMarketsEU-Live18
|0.28 × 32
|
ICMarketsSC-Live05
|0.43 × 37
|
ICMarketsSC-Live19
|0.44 × 879
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 22
|
ICMarketsSC-Live23
|0.46 × 809
|
ICMarketsSC-Live08
|0.47 × 1327
|
ICMarketsSC-Live12
|0.47 × 764
|
Pepperstone-Edge01
|0.50 × 8
|
ICMarketsSC-Live31
|0.50 × 9701
|
ICMarketsSC-Live11
|0.52 × 3806
|
ICMarketsSC-Live09
|0.65 × 138
|
Exness-Real17
|0.70 × 20
|
ICMarkets-Live22
|0.76 × 152
|
ICMarkets-Live15
|0.76 × 74
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.76 × 42
|
ICMarketsSC-Live18
|0.77 × 13
|
ICMarketsSC-Live20
|0.77 × 516
After years of study, analysis, and hard work, I've created a very solid strategy. While it essentially uses a martingale strategy, it's implemented at key market breakout points to profit from the most dramatic market movements. All 28 currency pairs are traded, and the goal is to achieve an approximate monthly return of 8%.
