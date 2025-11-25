Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5 0.00 × 1 DutchRateLtd-Live 0.00 × 8 Exness-MT5Real7 0.39 × 458 ForexTimeFXTM-Live01 1.28 × 25 FusionMarkets-Live 1.34 × 104 Exness-MT5Real8 2.08 × 220 FPMarkets-Live 2.20 × 56 BlueberryMarkets-Live 2.29 × 31 EuroTraderGlobal-Server-1 2.65 × 139 BlackBullMarkets-Live 2.92 × 13 StriforLLC-Live 3.00 × 4 ICMarketsSC-MT5 3.01 × 410 Exness-MT5Real3 3.18 × 202 FXOpen-MT5 3.24 × 172 TeleTRADECY-Sharp ECN 3.40 × 84 RoboForex-ECN 4.10 × 10 Pepperstone-MT5-Live01 4.14 × 192 Alpari-Real01 4.14 × 21 ICMarketsSC-MT5-2 4.42 × 1090 VantageInternational-Live 4.96 × 747 FXFlatMT5-LiveServer 6.43 × 42 Deriv-Server 6.82 × 125 Coinexx-Live 6.96 × 356 ICMarkets-MT5-2 7.00 × 42 XMGlobal-MT5 2 7.06 × 227 18 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya