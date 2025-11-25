- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
14 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
3.52 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
27.75 USD (3 759 pips)
Brüt zarar:
-2.38 USD
Maksimum ardışık kazanç:
14 (27.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
27.75 USD (14)
Sharpe oranı:
2.99
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.58%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
22.25
Alış işlemleri:
8 (57.14%)
Satış işlemleri:
6 (42.86%)
Kâr faktörü:
11.66
Beklenen getiri:
1.98 USD
Ortalama kâr:
1.98 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
2.68%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.14 USD
Maksimum:
1.14 USD (0.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
3.47% (34.99 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURAUD
|7
|AUDCAD
|5
|EURCHF
|1
|AUDCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURAUD
|11
|AUDCAD
|10
|EURCHF
|2
|AUDCHF
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURAUD
|1.8K
|AUDCAD
|1.5K
|EURCHF
|191
|AUDCHF
|226
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.52 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +27.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
DutchRateLtd-Live
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real7
|0.39 × 458
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.28 × 25
|
FusionMarkets-Live
|1.34 × 104
|
Exness-MT5Real8
|2.08 × 220
|
FPMarkets-Live
|2.20 × 56
|
BlueberryMarkets-Live
|2.29 × 31
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|2.65 × 139
|
BlackBullMarkets-Live
|2.92 × 13
|
StriforLLC-Live
|3.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|3.01 × 410
|
Exness-MT5Real3
|3.18 × 202
|
FXOpen-MT5
|3.24 × 172
|
TeleTRADECY-Sharp ECN
|3.40 × 84
|
RoboForex-ECN
|4.10 × 10
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.14 × 192
|
Alpari-Real01
|4.14 × 21
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.42 × 1090
|
VantageInternational-Live
|4.96 × 747
|
FXFlatMT5-LiveServer
|6.43 × 42
|
Deriv-Server
|6.82 × 125
|
Coinexx-Live
|6.96 × 356
|
ICMarkets-MT5-2
|7.00 × 42
|
XMGlobal-MT5 2
|7.06 × 227
有马丁，风险大，不要订阅。
İnceleme yok
