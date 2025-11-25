Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

DutchRateLtd-Live 0.00 × 8 Exness-MT5Real7 0.44 × 388 FusionMarkets-Live 1.53 × 85 ForexTimeFXTM-Live01 1.77 × 13 BlueberryMarkets-Live 2.29 × 14 Exness-MT5Real8 2.53 × 176 FPMarkets-Live 2.57 × 47 BlackBullMarkets-Live 2.92 × 13 EuroTraderGlobal-Server-1 3.20 × 100 FXOpen-MT5 3.39 × 157 ICMarketsSC-MT5 3.46 × 334 TeleTRADECY-Sharp ECN 3.51 × 80 StriforLLC-Live 4.00 × 3 Exness-MT5Real3 4.09 × 149 Pepperstone-MT5-Live01 4.38 × 164 RoboForex-ECN 4.56 × 9 ICMarketsSC-MT5-2 4.88 × 910 Alpari-Real01 5.00 × 17 VantageInternational-Live 5.42 × 614 FXFlatMT5-LiveServer 6.63 × 30 ICMarkets-MT5-2 7.05 × 40 Deriv-Server 7.50 × 111 Exness-MT5Real10 7.56 × 9 Coinexx-Live 7.66 × 289 Hankotrade-Live 7.82 × 173