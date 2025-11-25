- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
14 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
3.52 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
27.75 USD (3 759 pips)
Perdita lorda:
-2.38 USD
Vincite massime consecutive:
14 (27.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
27.75 USD (14)
Indice di Sharpe:
2.99
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.58%
Ultimo trade:
19 minuti fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
22.25
Long Trade:
8 (57.14%)
Short Trade:
6 (42.86%)
Fattore di profitto:
11.66
Profitto previsto:
1.98 USD
Profitto medio:
1.98 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
2.68%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.14 USD
Massimale:
1.14 USD (0.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
3.47% (34.99 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURAUD
|7
|AUDCAD
|5
|EURCHF
|1
|AUDCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURAUD
|11
|AUDCAD
|10
|EURCHF
|2
|AUDCHF
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURAUD
|1.8K
|AUDCAD
|1.5K
|EURCHF
|191
|AUDCHF
|226
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.52 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +27.75 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
DutchRateLtd-Live
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real7
|0.39 × 458
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.28 × 25
|
FusionMarkets-Live
|1.34 × 104
|
Exness-MT5Real8
|2.08 × 220
|
FPMarkets-Live
|2.20 × 56
|
BlueberryMarkets-Live
|2.29 × 31
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|2.65 × 139
|
BlackBullMarkets-Live
|2.92 × 13
|
StriforLLC-Live
|3.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|3.01 × 410
|
Exness-MT5Real3
|3.18 × 202
|
FXOpen-MT5
|3.24 × 172
|
TeleTRADECY-Sharp ECN
|3.40 × 84
|
RoboForex-ECN
|4.10 × 10
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.14 × 192
|
Alpari-Real01
|4.14 × 21
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.42 × 1090
|
VantageInternational-Live
|4.96 × 747
|
FXFlatMT5-LiveServer
|6.43 × 42
|
Deriv-Server
|6.82 × 125
|
Coinexx-Live
|6.96 × 356
|
ICMarkets-MT5-2
|7.00 × 42
|
XMGlobal-MT5 2
|7.06 × 227
18 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
有马丁，风险大，不要订阅。
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
60USD al mese
3%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
14
100%
100%
11.65
1.98
USD
USD
3%
1:100