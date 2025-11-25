СигналыРазделы
Yi Zi Tong

LuoLuoV1

Yi Zi Tong
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 60 USD в месяц
прирост с 2025 26%
Exness-MT5Real3
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
176
Прибыльных трейдов:
156 (88.63%)
Убыточных трейдов:
20 (11.36%)
Лучший трейд:
20.20 USD
Худший трейд:
-47.79 USD
Общая прибыль:
432.24 USD (157 795 pips)
Общий убыток:
-136.69 USD (8 345 pips)
Макс. серия выигрышей:
55 (63.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
83.21 USD (31)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
45.39%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
74
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
6.16
Длинных трейдов:
112 (63.64%)
Коротких трейдов:
64 (36.36%)
Профит фактор:
3.16
Мат. ожидание:
1.68 USD
Средняя прибыль:
2.77 USD
Средний убыток:
-6.83 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-16.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-47.79 USD (1)
Прирост в месяц:
25.99%
Алготрейдинг:
82%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.14 USD
Максимальная:
47.99 USD (3.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.06% (48.49 USD)
По эквити:
36.07% (401.08 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
HK50 88
AUDCAD 33
AUDCHF 25
EURAUD 17
EURCHF 12
AUDUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
HK50 119
AUDCAD 88
AUDCHF 19
EURAUD 37
EURCHF 50
AUDUSD -12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
HK50 132K
AUDCAD 8K
AUDCHF 1.5K
EURAUD 4.1K
EURCHF 4K
AUDUSD -239
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +20.20 USD
Худший трейд: -48 USD
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +63.76 USD
Макс. убыток в серии: -16.48 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
DutchRateLtd-Live
0.00 × 8
Exness-MT5Real7
0.36 × 551
FusionMarkets-Live
1.20 × 130
ForexTimeFXTM-Live01
1.28 × 25
Exness-MT5Real8
1.81 × 259
FPMarkets-Live
1.83 × 71
BlueberryMarkets-Live
2.31 × 32
EuroTraderGlobal-Server-1
2.65 × 139
ICMarketsSC-MT5
2.75 × 487
BlackBullMarkets-Live
2.92 × 13
TeleTRADECY-Sharp ECN
2.96 × 114
StriforLLC-Live
3.00 × 5
FXOpen-MT5
3.09 × 216
Exness-MT5Real3
3.09 × 208
RoboForex-ECN
3.40 × 15
Pepperstone-MT5-Live01
3.97 × 258
Alpari-Real01
4.14 × 22
ICMarketsSC-MT5-2
4.14 × 1280
VantageInternational-Live
4.70 × 932
Aglobe-Live
5.00 × 1
FXFlatMT5-LiveServer
6.23 × 47
Hankotrade-Live
6.33 × 241
Deriv-Server
6.36 × 149
ICMarkets-MT5-2
6.42 × 48
еще 19...
有马丁，风险大，不要订阅。
Нет отзывов
2025.12.10 02:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 09:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 08:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 07:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 05:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 01:09
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 03:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 02:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 00:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 09:01
Share of trading days is too low
2025.11.25 09:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.25 08:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 08:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 02:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.05 02:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.05 02:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
