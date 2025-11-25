- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
176
Прибыльных трейдов:
156 (88.63%)
Убыточных трейдов:
20 (11.36%)
Лучший трейд:
20.20 USD
Худший трейд:
-47.79 USD
Общая прибыль:
432.24 USD (157 795 pips)
Общий убыток:
-136.69 USD (8 345 pips)
Макс. серия выигрышей:
55 (63.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
83.21 USD (31)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
45.39%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
74
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
6.16
Длинных трейдов:
112 (63.64%)
Коротких трейдов:
64 (36.36%)
Профит фактор:
3.16
Мат. ожидание:
1.68 USD
Средняя прибыль:
2.77 USD
Средний убыток:
-6.83 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-16.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-47.79 USD (1)
Прирост в месяц:
25.99%
Алготрейдинг:
82%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.14 USD
Максимальная:
47.99 USD (3.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.06% (48.49 USD)
По эквити:
36.07% (401.08 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|HK50
|88
|AUDCAD
|33
|AUDCHF
|25
|EURAUD
|17
|EURCHF
|12
|AUDUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|HK50
|119
|AUDCAD
|88
|AUDCHF
|19
|EURAUD
|37
|EURCHF
|50
|AUDUSD
|-12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|HK50
|132K
|AUDCAD
|8K
|AUDCHF
|1.5K
|EURAUD
|4.1K
|EURCHF
|4K
|AUDUSD
|-239
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +20.20 USD
Худший трейд: -48 USD
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +63.76 USD
Макс. убыток в серии: -16.48 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
DutchRateLtd-Live
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real7
|0.36 × 551
|
FusionMarkets-Live
|1.20 × 130
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.28 × 25
|
Exness-MT5Real8
|1.81 × 259
|
FPMarkets-Live
|1.83 × 71
|
BlueberryMarkets-Live
|2.31 × 32
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|2.65 × 139
|
ICMarketsSC-MT5
|2.75 × 487
|
BlackBullMarkets-Live
|2.92 × 13
|
TeleTRADECY-Sharp ECN
|2.96 × 114
|
StriforLLC-Live
|3.00 × 5
|
FXOpen-MT5
|3.09 × 216
|
Exness-MT5Real3
|3.09 × 208
|
RoboForex-ECN
|3.40 × 15
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.97 × 258
|
Alpari-Real01
|4.14 × 22
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.14 × 1280
|
VantageInternational-Live
|4.70 × 932
|
Aglobe-Live
|5.00 × 1
|
FXFlatMT5-LiveServer
|6.23 × 47
|
Hankotrade-Live
|6.33 × 241
|
Deriv-Server
|6.36 × 149
|
ICMarkets-MT5-2
|6.42 × 48
有马丁，风险大，不要订阅。
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
60 USD в месяц
26%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
5
82%
176
88%
100%
3.16
1.68
USD
USD
36%
1:100