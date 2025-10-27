SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / NeuroGuard Fx
Abdolmohammad Ahmadian

NeuroGuard Fx

0 inceleme
34 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -50%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 002
Kârla kapanan işlemler:
460 (45.90%)
Zararla kapanan işlemler:
542 (54.09%)
En iyi işlem:
140.00 USD
En kötü işlem:
-1 060.93 USD
Brüt kâr:
10 733.01 USD (63 968 pips)
Brüt zarar:
-15 847.27 USD (66 074 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (87.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
343.68 USD (5)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.87
Alış işlemleri:
544 (54.29%)
Satış işlemleri:
458 (45.71%)
Kâr faktörü:
0.68
Beklenen getiri:
-5.10 USD
Ortalama kâr:
23.33 USD
Ortalama zarar:
-29.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-4 634.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 634.11 USD (23)
Aylık büyüme:
5.95%
Yıllık tahmin:
72.23%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 563.18 USD
Maksimum:
5 876.18 USD (414.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
55.70% (5 599.52 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 512
GBPUSD 192
USDCHF 67
USDCAD 49
AUDUSD 44
USDJPY 34
NZDUSD 20
EURGBP 15
EURJPY 12
CADCHF 11
GBPJPY 10
EURCAD 9
GBPCAD 7
GBPAUD 5
CHFJPY 5
CADJPY 3
EURAUD 2
AUDNZD 2
XAUUSD 2
NZDCAD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -4.1K
GBPUSD 165
USDCHF -66
USDCAD -235
AUDUSD -527
USDJPY -321
NZDUSD -34
EURGBP 25
EURJPY -62
CADCHF 45
GBPJPY -9
EURCAD -88
GBPCAD 109
GBPAUD -22
CHFJPY 0
CADJPY -46
EURAUD 1
AUDNZD -2
XAUUSD 19
NZDCAD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 1.4K
GBPUSD 3.4K
USDCHF -198
USDCAD -1.8K
AUDUSD -1.4K
USDJPY -3.5K
NZDUSD -1K
EURGBP 87
EURJPY -233
CADCHF -303
GBPJPY -1.1K
EURCAD 525
GBPCAD 1.6K
GBPAUD -931
CHFJPY 419
CADJPY -250
EURAUD 503
AUDNZD -21
XAUUSD 1.2K
NZDCAD 7
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +140.00 USD
En kötü işlem: -1 061 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 23
Maksimum ardışık kâr: +87.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 634.11 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

MBTrading-Live
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 43
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.48 × 81
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.65 × 43
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
Tickmill-Live04
0.71 × 7
ICMarkets-Live04
0.87 × 92
ICMarkets-Live11
1.00 × 3
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
KRCCORP-Real
1.11 × 288
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge11
1.22 × 2224
ICMarketsSC-Live19
1.24 × 17
ATCBrokersLiq1-Live
1.37 × 65
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
InvestAZ-Server
1.54 × 138
ForexTimeFXTM-ECN2
1.55 × 11
Tickmill-Live
1.58 × 193
TradersWay-Live
1.63 × 41
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
ICMarkets-Live02
1.67 × 52
OctaFX-Real
1.68 × 149
InvestAZ-Real
1.71 × 7
İnceleme yok
2025.10.27 06:29
A large drawdown may occur on the account again
