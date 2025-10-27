- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 002
Kârla kapanan işlemler:
460 (45.90%)
Zararla kapanan işlemler:
542 (54.09%)
En iyi işlem:
140.00 USD
En kötü işlem:
-1 060.93 USD
Brüt kâr:
10 733.01 USD (63 968 pips)
Brüt zarar:
-15 847.27 USD (66 074 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (87.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
343.68 USD (5)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.87
Alış işlemleri:
544 (54.29%)
Satış işlemleri:
458 (45.71%)
Kâr faktörü:
0.68
Beklenen getiri:
-5.10 USD
Ortalama kâr:
23.33 USD
Ortalama zarar:
-29.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-4 634.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 634.11 USD (23)
Aylık büyüme:
5.95%
Yıllık tahmin:
72.23%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 563.18 USD
Maksimum:
5 876.18 USD (414.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
55.70% (5 599.52 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|512
|GBPUSD
|192
|USDCHF
|67
|USDCAD
|49
|AUDUSD
|44
|USDJPY
|34
|NZDUSD
|20
|EURGBP
|15
|EURJPY
|12
|CADCHF
|11
|GBPJPY
|10
|EURCAD
|9
|GBPCAD
|7
|GBPAUD
|5
|CHFJPY
|5
|CADJPY
|3
|EURAUD
|2
|AUDNZD
|2
|XAUUSD
|2
|NZDCAD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-4.1K
|GBPUSD
|165
|USDCHF
|-66
|USDCAD
|-235
|AUDUSD
|-527
|USDJPY
|-321
|NZDUSD
|-34
|EURGBP
|25
|EURJPY
|-62
|CADCHF
|45
|GBPJPY
|-9
|EURCAD
|-88
|GBPCAD
|109
|GBPAUD
|-22
|CHFJPY
|0
|CADJPY
|-46
|EURAUD
|1
|AUDNZD
|-2
|XAUUSD
|19
|NZDCAD
|0
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1.4K
|GBPUSD
|3.4K
|USDCHF
|-198
|USDCAD
|-1.8K
|AUDUSD
|-1.4K
|USDJPY
|-3.5K
|NZDUSD
|-1K
|EURGBP
|87
|EURJPY
|-233
|CADCHF
|-303
|GBPJPY
|-1.1K
|EURCAD
|525
|GBPCAD
|1.6K
|GBPAUD
|-931
|CHFJPY
|419
|CADJPY
|-250
|EURAUD
|503
|AUDNZD
|-21
|XAUUSD
|1.2K
|NZDCAD
|7
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +140.00 USD
En kötü işlem: -1 061 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 23
Maksimum ardışık kâr: +87.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 634.11 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
MBTrading-Live
|0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 43
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
FPMarkets-Live2
|0.48 × 81
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|0.65 × 43
AdmiralMarkets-Live3
|0.67 × 3
Tickmill-Live04
|0.71 × 7
ICMarkets-Live04
|0.87 × 92
ICMarkets-Live11
|1.00 × 3
Pepperstone-Demo02
|1.00 × 4
KRCCORP-Real
|1.11 × 288
EGlobal-Cent4
|1.20 × 5
Pepperstone-Edge11
|1.22 × 2224
ICMarketsSC-Live19
|1.24 × 17
ATCBrokersLiq1-Live
|1.37 × 65
FXOpen-ECN Live Server
|1.47 × 19
InvestAZ-Server
|1.54 × 138
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.55 × 11
Tickmill-Live
|1.58 × 193
TradersWay-Live
|1.63 × 41
MaxFX-Live Server
|1.66 × 35
ICMarkets-Live02
|1.67 × 52
OctaFX-Real
|1.68 × 149
InvestAZ-Real
|1.71 × 7
