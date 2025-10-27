SegnaliSezioni
Abdolmohammad Ahmadian

NeuroGuard Fx

Abdolmohammad Ahmadian
0 recensioni
34 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -50%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 002
Profit Trade:
460 (45.90%)
Loss Trade:
542 (54.09%)
Best Trade:
140.00 USD
Worst Trade:
-1 060.93 USD
Profitto lordo:
10 733.01 USD (63 968 pips)
Perdita lorda:
-15 847.27 USD (66 074 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (87.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
343.68 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.87
Long Trade:
544 (54.29%)
Short Trade:
458 (45.71%)
Fattore di profitto:
0.68
Profitto previsto:
-5.10 USD
Profitto medio:
23.33 USD
Perdita media:
-29.24 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-4 634.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 634.11 USD (23)
Crescita mensile:
5.95%
Previsione annuale:
72.23%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 563.18 USD
Massimale:
5 876.18 USD (414.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
55.70% (5 599.52 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 512
GBPUSD 192
USDCHF 67
USDCAD 49
AUDUSD 44
USDJPY 34
NZDUSD 20
EURGBP 15
EURJPY 12
CADCHF 11
GBPJPY 10
EURCAD 9
GBPCAD 7
GBPAUD 5
CHFJPY 5
CADJPY 3
EURAUD 2
AUDNZD 2
XAUUSD 2
NZDCAD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -4.1K
GBPUSD 165
USDCHF -66
USDCAD -235
AUDUSD -527
USDJPY -321
NZDUSD -34
EURGBP 25
EURJPY -62
CADCHF 45
GBPJPY -9
EURCAD -88
GBPCAD 109
GBPAUD -22
CHFJPY 0
CADJPY -46
EURAUD 1
AUDNZD -2
XAUUSD 19
NZDCAD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 1.4K
GBPUSD 3.4K
USDCHF -198
USDCAD -1.8K
AUDUSD -1.4K
USDJPY -3.5K
NZDUSD -1K
EURGBP 87
EURJPY -233
CADCHF -303
GBPJPY -1.1K
EURCAD 525
GBPCAD 1.6K
GBPAUD -931
CHFJPY 419
CADJPY -250
EURAUD 503
AUDNZD -21
XAUUSD 1.2K
NZDCAD 7
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +140.00 USD
Worst Trade: -1 061 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 23
Massimo profitto consecutivo: +87.72 USD
Massima perdita consecutiva: -4 634.11 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

MBTrading-Live
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 43
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.48 × 81
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.65 × 43
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
Tickmill-Live04
0.71 × 7
ICMarkets-Live04
0.87 × 92
ICMarkets-Live11
1.00 × 3
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
KRCCORP-Real
1.11 × 288
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge11
1.22 × 2224
ICMarketsSC-Live19
1.24 × 17
ATCBrokersLiq1-Live
1.37 × 65
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
InvestAZ-Server
1.54 × 138
ForexTimeFXTM-ECN2
1.55 × 11
Tickmill-Live
1.58 × 193
TradersWay-Live
1.63 × 41
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
ICMarkets-Live02
1.67 × 52
OctaFX-Real
1.68 × 149
InvestAZ-Real
1.71 × 7
188 più
Non ci sono recensioni
2025.10.27 06:29
A large drawdown may occur on the account again
