Abdolmohammad Ahmadian

NeuroGuard Fx

Abdolmohammad Ahmadian
0 avis
34 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -50%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 002
Bénéfice trades:
460 (45.90%)
Perte trades:
542 (54.09%)
Meilleure transaction:
140.00 USD
Pire transaction:
-1 060.93 USD
Bénéfice brut:
10 733.01 USD (63 968 pips)
Perte brute:
-15 847.27 USD (66 074 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (87.72 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
343.68 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.87
Longs trades:
544 (54.29%)
Courts trades:
458 (45.71%)
Facteur de profit:
0.68
Rendement attendu:
-5.10 USD
Bénéfice moyen:
23.33 USD
Perte moyenne:
-29.24 USD
Pertes consécutives maximales:
23 (-4 634.11 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 634.11 USD (23)
Croissance mensuelle:
5.95%
Prévision annuelle:
72.23%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5 563.18 USD
Maximal:
5 876.18 USD (414.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
55.70% (5 599.52 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 512
GBPUSD 192
USDCHF 67
USDCAD 49
AUDUSD 44
USDJPY 34
NZDUSD 20
EURGBP 15
EURJPY 12
CADCHF 11
GBPJPY 10
EURCAD 9
GBPCAD 7
GBPAUD 5
CHFJPY 5
CADJPY 3
EURAUD 2
AUDNZD 2
XAUUSD 2
NZDCAD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -4.1K
GBPUSD 165
USDCHF -66
USDCAD -235
AUDUSD -527
USDJPY -321
NZDUSD -34
EURGBP 25
EURJPY -62
CADCHF 45
GBPJPY -9
EURCAD -88
GBPCAD 109
GBPAUD -22
CHFJPY 0
CADJPY -46
EURAUD 1
AUDNZD -2
XAUUSD 19
NZDCAD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 1.4K
GBPUSD 3.4K
USDCHF -198
USDCAD -1.8K
AUDUSD -1.4K
USDJPY -3.5K
NZDUSD -1K
EURGBP 87
EURJPY -233
CADCHF -303
GBPJPY -1.1K
EURCAD 525
GBPCAD 1.6K
GBPAUD -931
CHFJPY 419
CADJPY -250
EURAUD 503
AUDNZD -21
XAUUSD 1.2K
NZDCAD 7
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +140.00 USD
Pire transaction: -1 061 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 23
Bénéfice consécutif maximal: +87.72 USD
Perte consécutive maximale: -4 634.11 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

MBTrading-Live
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 43
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.48 × 81
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.65 × 43
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
Tickmill-Live04
0.71 × 7
ICMarkets-Live04
0.87 × 92
ICMarkets-Live11
1.00 × 3
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
KRCCORP-Real
1.11 × 288
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge11
1.22 × 2224
ICMarketsSC-Live19
1.24 × 17
ATCBrokersLiq1-Live
1.37 × 65
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
InvestAZ-Server
1.54 × 138
ForexTimeFXTM-ECN2
1.55 × 11
Tickmill-Live
1.58 × 193
TradersWay-Live
1.63 × 41
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
ICMarkets-Live02
1.67 × 52
OctaFX-Real
1.68 × 149
InvestAZ-Real
1.71 × 7
188 plus...
Aucun avis
2025.10.27 06:29
A large drawdown may occur on the account again
