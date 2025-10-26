SinyallerBölümler
Manfred Braak

SteadyWinner

0 inceleme
174 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2022 395%
ICMarketsSC-Live32
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
17 809
Kârla kapanan işlemler:
12 867 (72.24%)
Zararla kapanan işlemler:
4 942 (27.75%)
En iyi işlem:
492.84 EUR
En kötü işlem:
-347.26 EUR
Brüt kâr:
33 801.95 EUR (875 836 pips)
Brüt zarar:
-23 767.64 EUR (868 025 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
104 (1 033.03 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 885.77 EUR (7)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
282
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
2.27
Alış işlemleri:
8 815 (49.50%)
Satış işlemleri:
8 994 (50.50%)
Kâr faktörü:
1.42
Beklenen getiri:
0.56 EUR
Ortalama kâr:
2.63 EUR
Ortalama zarar:
-4.81 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
62 (-2 645.90 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-3 038.53 EUR (12)
Aylık büyüme:
8.56%
Yıllık tahmin:
103.87%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
4 414.09 EUR (31.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
59.56% (3 326.92 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 14427
GBPUSD 1492
USDCHF 635
XAUUSD 600
USDCAD 146
AUDUSD 134
CADCHF 113
GBPJPY 72
CHFJPY 36
EURJPY 29
NZDUSD 21
USDJPY 19
AUDJPY 15
CADJPY 13
GBPAUD 9
EURAUD 9
GBPCAD 8
SUMMARY 7
GBPNZD 7
EURGBP 5
NZDJPY 5
EURNZD 2
AUDCAD 2
GBPCHF 1
US30 1
EURCHF 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 9.2K
GBPUSD -528
USDCHF -1.9K
XAUUSD 3K
USDCAD -189
AUDUSD 24
CADCHF -19
GBPJPY -17
CHFJPY 25
EURJPY -46
NZDUSD -32
USDJPY -43
AUDJPY -40
CADJPY -9
GBPAUD 2
EURAUD 12
GBPCAD -71
SUMMARY 2.2K
GBPNZD -21
EURGBP 4
NZDJPY -26
EURNZD -66
AUDCAD -3
GBPCHF 4
US30 5
EURCHF 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 28K
GBPUSD -23K
USDCHF -5.2K
XAUUSD 19K
USDCAD -3.4K
AUDUSD 2.8K
CADCHF -450
GBPJPY -237
CHFJPY 691
EURJPY -765
NZDUSD 844
USDJPY -1.3K
AUDJPY -4.2K
CADJPY 55
GBPAUD 28
EURAUD 1.5K
GBPCAD -913
SUMMARY 0
GBPNZD -1K
EURGBP -15
NZDJPY -498
EURNZD -1.2K
AUDCAD -49
GBPCHF 42
US30 500
EURCHF 0
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +492.84 EUR
En kötü işlem: -347 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +1 033.03 EUR
Maksimum ardışık zarar: -2 645.90 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live32" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 2
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
Exness-Real21
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live16
0.27 × 2924
RoboForex-ECN-2
0.41 × 17
Tickmill-Live04
0.49 × 1073
ICTrading-Live29
0.54 × 300
ICMarketsSC-Live26
0.57 × 473
ICMarketsSC-Live09
0.63 × 174
ICMarketsSC-Live05
0.67 × 6
FusionMarkets-Demo
0.80 × 108
ICMarketsSC-Live27
0.84 × 652
ICMarketsSC-Live25
0.85 × 171
Exness-Real7
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
1.08 × 443
Exness-Real3
1.08 × 60
RoboForex-ECN-3
1.21 × 39
ICMarketsSC-Live02
1.29 × 105
RoboForex-Prime
1.47 × 218
FPMarkets-Live2
1.53 × 2511
ICMarketsSC-Live11
1.59 × 6535
ICMarketsSC-Live33
1.68 × 2265
Exness-Real17
1.79 × 231
Sinyallerim yılların deneyimine dayanmaktadır ve çok güvenli ve başarılıdır.
Kendiniz deneyin - ikna olacaksınız.
Şimdi uygun fiyata.


İnceleme yok
2025.10.26 18:49
80% of growth achieved within 31 days. This comprises 2.56% of days out of 1213 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.26 18:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.26 18:49
A large drawdown may occur on the account again
