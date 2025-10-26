SegnaliSezioni
Manfred Braak

SteadyWinner

Manfred Braak
0 recensioni
174 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 395%
ICMarketsSC-Live32
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
17 809
Profit Trade:
12 867 (72.24%)
Loss Trade:
4 942 (27.75%)
Best Trade:
492.84 EUR
Worst Trade:
-347.26 EUR
Profitto lordo:
33 801.95 EUR (875 836 pips)
Perdita lorda:
-23 767.64 EUR (868 025 pips)
Vincite massime consecutive:
104 (1 033.03 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 885.77 EUR (7)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
7.77%
Massimo carico di deposito:
0.06%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
284
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
2.27
Long Trade:
8 815 (49.50%)
Short Trade:
8 994 (50.50%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
0.56 EUR
Profitto medio:
2.63 EUR
Perdita media:
-4.81 EUR
Massime perdite consecutive:
62 (-2 645.90 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-3 038.53 EUR (12)
Crescita mensile:
8.56%
Previsione annuale:
103.87%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
4 414.09 EUR (31.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
59.56% (3 326.92 EUR)
Per equità:
0.02% (1.06 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 14427
GBPUSD 1492
USDCHF 635
XAUUSD 600
USDCAD 146
AUDUSD 134
CADCHF 113
GBPJPY 72
CHFJPY 36
EURJPY 29
NZDUSD 21
USDJPY 19
AUDJPY 15
CADJPY 13
GBPAUD 9
EURAUD 9
GBPCAD 8
SUMMARY 7
GBPNZD 7
EURGBP 5
NZDJPY 5
EURNZD 2
AUDCAD 2
GBPCHF 1
US30 1
EURCHF 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 9.2K
GBPUSD -528
USDCHF -1.9K
XAUUSD 3K
USDCAD -189
AUDUSD 24
CADCHF -19
GBPJPY -17
CHFJPY 25
EURJPY -46
NZDUSD -32
USDJPY -43
AUDJPY -40
CADJPY -9
GBPAUD 2
EURAUD 12
GBPCAD -71
SUMMARY 2.2K
GBPNZD -21
EURGBP 4
NZDJPY -26
EURNZD -66
AUDCAD -3
GBPCHF 4
US30 5
EURCHF 0
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 28K
GBPUSD -23K
USDCHF -5.2K
XAUUSD 19K
USDCAD -3.4K
AUDUSD 2.8K
CADCHF -450
GBPJPY -237
CHFJPY 691
EURJPY -765
NZDUSD 844
USDJPY -1.3K
AUDJPY -4.2K
CADJPY 55
GBPAUD 28
EURAUD 1.5K
GBPCAD -913
SUMMARY 0
GBPNZD -1K
EURGBP -15
NZDJPY -498
EURNZD -1.2K
AUDCAD -49
GBPCHF 42
US30 500
EURCHF 0
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +492.84 EUR
Worst Trade: -347 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +1 033.03 EUR
Massima perdita consecutiva: -2 645.90 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live32" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 2
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
Exness-Real21
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live16
0.27 × 2924
RoboForex-ECN-2
0.41 × 17
Tickmill-Live04
0.49 × 1073
ICTrading-Live29
0.54 × 300
ICMarketsSC-Live26
0.57 × 473
ICMarketsSC-Live09
0.63 × 174
ICMarketsSC-Live05
0.67 × 6
FusionMarkets-Demo
0.80 × 108
ICMarketsSC-Live27
0.84 × 652
ICMarketsSC-Live25
0.85 × 171
Exness-Real7
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
1.08 × 443
Exness-Real3
1.08 × 60
RoboForex-ECN-3
1.21 × 39
ICMarketsSC-Live02
1.29 × 105
RoboForex-Prime
1.47 × 218
FPMarkets-Live2
1.53 × 2511
ICMarketsSC-Live11
1.59 × 6535
ICMarketsSC-Live33
1.68 × 2265
Exness-Real17
1.79 × 231
111 più
I miei segnali si basano su anni di esperienza e sono molto affidabili ed efficaci.
Provalo tu stesso e ne sarai convinto.
Ora disponibile a un prezzo vantaggioso.


Non ci sono recensioni
2025.10.26 18:49
80% of growth achieved within 31 days. This comprises 2.56% of days out of 1213 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.26 18:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.26 18:49
A large drawdown may occur on the account again
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.