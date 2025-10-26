- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
17 809
Profit Trade:
12 867 (72.24%)
Loss Trade:
4 942 (27.75%)
Best Trade:
492.84 EUR
Worst Trade:
-347.26 EUR
Profitto lordo:
33 801.95 EUR (875 836 pips)
Perdita lorda:
-23 767.64 EUR (868 025 pips)
Vincite massime consecutive:
104 (1 033.03 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 885.77 EUR (7)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
7.77%
Massimo carico di deposito:
0.06%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
284
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
2.27
Long Trade:
8 815 (49.50%)
Short Trade:
8 994 (50.50%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
0.56 EUR
Profitto medio:
2.63 EUR
Perdita media:
-4.81 EUR
Massime perdite consecutive:
62 (-2 645.90 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-3 038.53 EUR (12)
Crescita mensile:
8.56%
Previsione annuale:
103.87%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
4 414.09 EUR (31.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
59.56% (3 326.92 EUR)
Per equità:
0.02% (1.06 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|14427
|GBPUSD
|1492
|USDCHF
|635
|XAUUSD
|600
|USDCAD
|146
|AUDUSD
|134
|CADCHF
|113
|GBPJPY
|72
|CHFJPY
|36
|EURJPY
|29
|NZDUSD
|21
|USDJPY
|19
|AUDJPY
|15
|CADJPY
|13
|GBPAUD
|9
|EURAUD
|9
|GBPCAD
|8
|SUMMARY
|7
|GBPNZD
|7
|EURGBP
|5
|NZDJPY
|5
|EURNZD
|2
|AUDCAD
|2
|GBPCHF
|1
|US30
|1
|EURCHF
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|9.2K
|GBPUSD
|-528
|USDCHF
|-1.9K
|XAUUSD
|3K
|USDCAD
|-189
|AUDUSD
|24
|CADCHF
|-19
|GBPJPY
|-17
|CHFJPY
|25
|EURJPY
|-46
|NZDUSD
|-32
|USDJPY
|-43
|AUDJPY
|-40
|CADJPY
|-9
|GBPAUD
|2
|EURAUD
|12
|GBPCAD
|-71
|SUMMARY
|2.2K
|GBPNZD
|-21
|EURGBP
|4
|NZDJPY
|-26
|EURNZD
|-66
|AUDCAD
|-3
|GBPCHF
|4
|US30
|5
|EURCHF
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|28K
|GBPUSD
|-23K
|USDCHF
|-5.2K
|XAUUSD
|19K
|USDCAD
|-3.4K
|AUDUSD
|2.8K
|CADCHF
|-450
|GBPJPY
|-237
|CHFJPY
|691
|EURJPY
|-765
|NZDUSD
|844
|USDJPY
|-1.3K
|AUDJPY
|-4.2K
|CADJPY
|55
|GBPAUD
|28
|EURAUD
|1.5K
|GBPCAD
|-913
|SUMMARY
|0
|GBPNZD
|-1K
|EURGBP
|-15
|NZDJPY
|-498
|EURNZD
|-1.2K
|AUDCAD
|-49
|GBPCHF
|42
|US30
|500
|EURCHF
|0
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +492.84 EUR
Worst Trade: -347 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +1 033.03 EUR
Massima perdita consecutiva: -2 645.90 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live32" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real21
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live16
|0.27 × 2924
|
RoboForex-ECN-2
|0.41 × 17
|
Tickmill-Live04
|0.49 × 1073
|
ICTrading-Live29
|0.54 × 300
|
ICMarketsSC-Live26
|0.57 × 473
|
ICMarketsSC-Live09
|0.63 × 174
|
ICMarketsSC-Live05
|0.67 × 6
|
FusionMarkets-Demo
|0.80 × 108
|
ICMarketsSC-Live27
|0.84 × 652
|
ICMarketsSC-Live25
|0.85 × 171
|
Exness-Real7
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|1.08 × 443
|
Exness-Real3
|1.08 × 60
|
RoboForex-ECN-3
|1.21 × 39
|
ICMarketsSC-Live02
|1.29 × 105
|
RoboForex-Prime
|1.47 × 218
|
FPMarkets-Live2
|1.53 × 2511
|
ICMarketsSC-Live11
|1.59 × 6535
|
ICMarketsSC-Live33
|1.68 × 2265
|
Exness-Real17
|1.79 × 231
111 più
I miei segnali si basano su anni di esperienza e sono molto affidabili ed efficaci.
Provalo tu stesso e ne sarai convinto.
Ora disponibile a un prezzo vantaggioso.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
395%
0
0
USD
USD
6.2K
EUR
EUR
174
95%
17 809
72%
8%
1.42
0.56
EUR
EUR
60%
1:500