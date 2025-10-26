SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / SteadyWinner
Manfred Braak

SteadyWinner

Manfred Braak
0 avis
174 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 395%
ICMarketsSC-Live32
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
17 811
Bénéfice trades:
12 869 (72.25%)
Perte trades:
4 942 (27.75%)
Meilleure transaction:
492.84 EUR
Pire transaction:
-347.26 EUR
Bénéfice brut:
33 802.62 EUR (875 928 pips)
Perte brute:
-23 767.64 EUR (868 025 pips)
Gains consécutifs maximales:
104 (1 033.03 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 885.77 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
42.00%
Charge de dépôt maximale:
0.16%
Dernier trade:
5 il y a des minutes
Trades par semaine:
288
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
2.27
Longs trades:
8 815 (49.49%)
Courts trades:
8 996 (50.51%)
Facteur de profit:
1.42
Rendement attendu:
0.56 EUR
Bénéfice moyen:
2.63 EUR
Perte moyenne:
-4.81 EUR
Pertes consécutives maximales:
62 (-2 645.90 EUR)
Perte consécutive maximale:
-3 038.53 EUR (12)
Croissance mensuelle:
8.56%
Prévision annuelle:
103.87%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
4 414.09 EUR (31.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
59.56% (3 326.92 EUR)
Par fonds propres:
0.07% (4.03 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 14429
GBPUSD 1492
USDCHF 635
XAUUSD 600
USDCAD 146
AUDUSD 134
CADCHF 113
GBPJPY 72
CHFJPY 36
EURJPY 29
NZDUSD 21
USDJPY 19
AUDJPY 15
CADJPY 13
GBPAUD 9
EURAUD 9
GBPCAD 8
SUMMARY 7
GBPNZD 7
EURGBP 5
NZDJPY 5
EURNZD 2
AUDCAD 2
GBPCHF 1
US30 1
EURCHF 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 9.2K
GBPUSD -528
USDCHF -1.9K
XAUUSD 3K
USDCAD -189
AUDUSD 24
CADCHF -19
GBPJPY -17
CHFJPY 25
EURJPY -46
NZDUSD -32
USDJPY -43
AUDJPY -40
CADJPY -9
GBPAUD 2
EURAUD 12
GBPCAD -71
SUMMARY 2.2K
GBPNZD -21
EURGBP 4
NZDJPY -26
EURNZD -66
AUDCAD -3
GBPCHF 4
US30 5
EURCHF 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 28K
GBPUSD -23K
USDCHF -5.2K
XAUUSD 19K
USDCAD -3.4K
AUDUSD 2.8K
CADCHF -450
GBPJPY -237
CHFJPY 691
EURJPY -765
NZDUSD 844
USDJPY -1.3K
AUDJPY -4.2K
CADJPY 55
GBPAUD 28
EURAUD 1.5K
GBPCAD -913
SUMMARY 0
GBPNZD -1K
EURGBP -15
NZDJPY -498
EURNZD -1.2K
AUDCAD -49
GBPCHF 42
US30 500
EURCHF 0
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +492.84 EUR
Pire transaction: -347 EUR
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +1 033.03 EUR
Perte consécutive maximale: -2 645.90 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live32" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 2
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
Exness-Real21
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live16
0.27 × 2924
RoboForex-ECN-2
0.41 × 17
Tickmill-Live04
0.49 × 1073
ICTrading-Live29
0.54 × 300
ICMarketsSC-Live26
0.57 × 473
ICMarketsSC-Live09
0.63 × 174
ICMarketsSC-Live05
0.67 × 6
FusionMarkets-Demo
0.80 × 108
ICMarketsSC-Live27
0.84 × 652
ICMarketsSC-Live25
0.85 × 171
Exness-Real7
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
1.08 × 443
Exness-Real3
1.08 × 60
RoboForex-ECN-3
1.21 × 39
ICMarketsSC-Live02
1.29 × 105
RoboForex-Prime
1.47 × 218
FPMarkets-Live2
1.53 × 2511
ICMarketsSC-Live11
1.59 × 6535
ICMarketsSC-Live33
1.68 × 2265
Exness-Real17
1.79 × 231
111 plus...
Mes signaux sont basés sur des années d'expérience et sont très fiables et efficaces.
Testez-les vous-même et vous serez convaincu.
Maintenant à un prix avantageux.


Aucun avis
2025.10.26 18:49
80% of growth achieved within 31 days. This comprises 2.56% of days out of 1213 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.26 18:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.26 18:49
A large drawdown may occur on the account again
