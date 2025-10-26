Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live32" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

DooPrime-Live 2 0.00 × 1 Exness-Real25 0.00 × 2 VantageInternational-Live 22 0.00 × 1 Tickmill-Live08 0.00 × 1 Exness-Real21 0.10 × 10 ICMarketsSC-Live16 0.27 × 2924 RoboForex-ECN-2 0.41 × 17 Tickmill-Live04 0.49 × 1073 ICTrading-Live29 0.54 × 300 ICMarketsSC-Live26 0.57 × 473 ICMarketsSC-Live09 0.63 × 174 ICMarketsSC-Live05 0.67 × 6 FusionMarkets-Demo 0.80 × 108 ICMarketsSC-Live27 0.84 × 652 ICMarketsSC-Live25 0.85 × 171 Exness-Real7 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live19 1.08 × 443 Exness-Real3 1.08 × 60 RoboForex-ECN-3 1.21 × 39 ICMarketsSC-Live02 1.29 × 105 RoboForex-Prime 1.47 × 218 FPMarkets-Live2 1.53 × 2511 ICMarketsSC-Live11 1.59 × 6535 ICMarketsSC-Live33 1.68 × 2265 Exness-Real17 1.79 × 231 111 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou