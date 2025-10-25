SinyallerBölümler
Calm Waters Signal
Calm Waters Signal

0 inceleme
278 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2020 360%
ICMarketsSC-Live03
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 436
Kârla kapanan işlemler:
3 913 (71.98%)
Zararla kapanan işlemler:
1 523 (28.02%)
En iyi işlem:
353.80 EUR
En kötü işlem:
-171.25 EUR
Brüt kâr:
21 106.17 EUR (658 344 pips)
Brüt zarar:
-14 438.28 EUR (477 894 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (40.26 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
520.83 EUR (2)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.18%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
7.93
Alış işlemleri:
2 575 (47.37%)
Satış işlemleri:
2 861 (52.63%)
Kâr faktörü:
1.46
Beklenen getiri:
1.23 EUR
Ortalama kâr:
5.39 EUR
Ortalama zarar:
-9.48 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-246.46 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-376.22 EUR (5)
Aylık büyüme:
2.89%
Yıllık tahmin:
35.06%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
840.58 EUR (16.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.51% (840.58 EUR)
Varlığa göre:
0.02% (1.61 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDNZD 1826
NZDCAD 1345
AUDCAD 1278
GBPUSD 264
EURCAD 154
EURAUD 119
USDJPY 108
GBPCHF 107
GBPJPY 56
AUDUSD 43
EURUSD 38
EURNZD 13
GBPNZD 11
GBPAUD 11
NZDUSD 10
CADJPY 8
SUMMARY 7
CADCHF 7
EURJPY 4
AUDJPY 4
AUDCHF 4
GBPCAD 4
USDCHF 4
EURGBP 3
NZDJPY 3
XAUUSD 2
NZDCHF 2
USDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDNZD 1.2K
NZDCAD 2.5K
AUDCAD 3.4K
GBPUSD 43
EURCAD 80
EURAUD -1
USDJPY -102
GBPCHF 4
GBPJPY 17
AUDUSD -30
EURUSD -73
EURNZD -8
GBPNZD -41
GBPAUD -30
NZDUSD 12
CADJPY -23
SUMMARY 653
CADCHF 4
EURJPY 29
AUDJPY 2
AUDCHF 2
GBPCAD -41
USDCHF 8
EURGBP 12
NZDJPY 2
XAUUSD -16
NZDCHF -2
USDCAD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDNZD 39K
NZDCAD 61K
AUDCAD 76K
GBPUSD 5K
EURCAD 6.6K
EURAUD 2.5K
USDJPY -3.2K
GBPCHF 2.3K
GBPJPY 917
AUDUSD -1.6K
EURUSD -3.6K
EURNZD 2K
GBPNZD -2.6K
GBPAUD -2K
NZDUSD 1K
CADJPY -1.5K
SUMMARY 0
CADCHF 918
EURJPY 1.9K
AUDJPY 97
AUDCHF -176
GBPCAD -2.6K
USDCHF 678
EURGBP 291
NZDJPY 199
XAUUSD -1.1K
NZDCHF -67
USDCAD 48
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge12
0.00 × 3
PepperstoneBS-Edge12
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live06
0.47 × 19
VantageFXInternational-Live 6
0.60 × 40
ICMarketsSC-Live19
0.65 × 68
ICMarketsSC-Live14
0.68 × 158
ICMarketsSC-Live22
0.69 × 137
ICMarkets-Live22
0.70 × 161
ICMarketsSC-Live20
0.72 × 172
ICMarkets-Live19
0.86 × 323
FusionMarkets-Live 2
0.92 × 107
ICMarketsSC-Live09
0.97 × 971
MonetaMarkets-Live01
1.00 × 13
FPMarkets-Live
1.00 × 9
Tickmill-Live08
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
1.19 × 1138
ICMarketsSC-Live16
1.26 × 286
VantageInternational-Live 2
1.33 × 3
GlobalPrime-Live
1.33 × 12
ICMarketsSC-Live10
1.35 × 276
ICMarketsSC-Live03
1.36 × 1872
ICMarketsSC-Live27
1.38 × 509
Pepperstone-Edge07
1.50 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.56 × 135
Calm Water Signal focuses on oceanic currencies (AUD and NZD pairs), combining mean reversion and volatility filters to achieve steady, low-risk performance.
The system avoids martingale, grid, and high-risk averaging methods — prioritizing capital preservation and consistent growth.
Ideal for investors seeking smooth returns with minimal drawdown.

Key Features:

  • Pairs: AUD/USD, NZD/USD, AUD/NZD

  • Strategy: Mean Reversion + Volatility Filter

  • No Martingale / No Grid

  • Fully Automated 24/5

  • Stable performance, low drawdown

"Like calm waters — steady, balanced, and reliable."


2025.10.25 17:55
80% of growth achieved within 88 days. This comprises 4.53% of days out of 1943 days of the signal's entire lifetime.
