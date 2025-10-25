SignauxSections
Andrea Boselli

Calm Waters Signal

Andrea Boselli
0 avis
278 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2020 360%
ICMarketsSC-Live03
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 436
Bénéfice trades:
3 913 (71.98%)
Perte trades:
1 523 (28.02%)
Meilleure transaction:
353.80 EUR
Pire transaction:
-171.25 EUR
Bénéfice brut:
21 106.17 EUR (658 344 pips)
Perte brute:
-14 438.28 EUR (477 894 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (40.26 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
520.83 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.18%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
7.93
Longs trades:
2 575 (47.37%)
Courts trades:
2 861 (52.63%)
Facteur de profit:
1.46
Rendement attendu:
1.23 EUR
Bénéfice moyen:
5.39 EUR
Perte moyenne:
-9.48 EUR
Pertes consécutives maximales:
13 (-246.46 EUR)
Perte consécutive maximale:
-376.22 EUR (5)
Croissance mensuelle:
2.89%
Prévision annuelle:
35.06%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
840.58 EUR (16.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.51% (840.58 EUR)
Par fonds propres:
0.02% (1.61 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDNZD 1826
NZDCAD 1345
AUDCAD 1278
GBPUSD 264
EURCAD 154
EURAUD 119
USDJPY 108
GBPCHF 107
GBPJPY 56
AUDUSD 43
EURUSD 38
EURNZD 13
GBPNZD 11
GBPAUD 11
NZDUSD 10
CADJPY 8
SUMMARY 7
CADCHF 7
EURJPY 4
AUDJPY 4
AUDCHF 4
GBPCAD 4
USDCHF 4
EURGBP 3
NZDJPY 3
XAUUSD 2
NZDCHF 2
USDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDNZD 1.2K
NZDCAD 2.5K
AUDCAD 3.4K
GBPUSD 43
EURCAD 80
EURAUD -1
USDJPY -102
GBPCHF 4
GBPJPY 17
AUDUSD -30
EURUSD -73
EURNZD -8
GBPNZD -41
GBPAUD -30
NZDUSD 12
CADJPY -23
SUMMARY 653
CADCHF 4
EURJPY 29
AUDJPY 2
AUDCHF 2
GBPCAD -41
USDCHF 8
EURGBP 12
NZDJPY 2
XAUUSD -16
NZDCHF -2
USDCAD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDNZD 39K
NZDCAD 61K
AUDCAD 76K
GBPUSD 5K
EURCAD 6.6K
EURAUD 2.5K
USDJPY -3.2K
GBPCHF 2.3K
GBPJPY 917
AUDUSD -1.6K
EURUSD -3.6K
EURNZD 2K
GBPNZD -2.6K
GBPAUD -2K
NZDUSD 1K
CADJPY -1.5K
SUMMARY 0
CADCHF 918
EURJPY 1.9K
AUDJPY 97
AUDCHF -176
GBPCAD -2.6K
USDCHF 678
EURGBP 291
NZDJPY 199
XAUUSD -1.1K
NZDCHF -67
USDCAD 48
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +353.80 EUR
Pire transaction: -171 EUR
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +40.26 EUR
Perte consécutive maximale: -246.46 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge12
0.00 × 3
PepperstoneBS-Edge12
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live06
0.47 × 19
VantageFXInternational-Live 6
0.60 × 40
ICMarketsSC-Live19
0.65 × 68
ICMarketsSC-Live14
0.68 × 158
ICMarketsSC-Live22
0.69 × 137
ICMarkets-Live22
0.70 × 161
ICMarketsSC-Live20
0.72 × 172
ICMarkets-Live19
0.86 × 323
FusionMarkets-Live 2
0.92 × 107
ICMarketsSC-Live09
0.97 × 971
MonetaMarkets-Live01
1.00 × 13
FPMarkets-Live
1.00 × 9
Tickmill-Live08
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
1.19 × 1138
ICMarketsSC-Live16
1.26 × 286
VantageInternational-Live 2
1.33 × 3
GlobalPrime-Live
1.33 × 12
ICMarketsSC-Live10
1.35 × 276
ICMarketsSC-Live03
1.36 × 1872
ICMarketsSC-Live27
1.38 × 509
Pepperstone-Edge07
1.50 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.56 × 135
Calm Water Signal focuses on oceanic currencies (AUD and NZD pairs), combining mean reversion and volatility filters to achieve steady, low-risk performance.
The system avoids martingale, grid, and high-risk averaging methods — prioritizing capital preservation and consistent growth.
Ideal for investors seeking smooth returns with minimal drawdown.

Key Features:

  • Pairs: AUD/USD, NZD/USD, AUD/NZD

  • Strategy: Mean Reversion + Volatility Filter

  • No Martingale / No Grid

  • Fully Automated 24/5

  • Stable performance, low drawdown

"Like calm waters — steady, balanced, and reliable."


Aucun avis
2025.10.25 17:55
80% of growth achieved within 88 days. This comprises 4.53% of days out of 1943 days of the signal's entire lifetime.
