|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|1826
|NZDCAD
|1345
|AUDCAD
|1278
|GBPUSD
|264
|EURCAD
|154
|EURAUD
|119
|USDJPY
|108
|GBPCHF
|107
|GBPJPY
|56
|AUDUSD
|43
|EURUSD
|38
|EURNZD
|13
|GBPNZD
|11
|GBPAUD
|11
|NZDUSD
|10
|CADJPY
|8
|SUMMARY
|7
|CADCHF
|7
|EURJPY
|4
|AUDJPY
|4
|AUDCHF
|4
|GBPCAD
|4
|USDCHF
|4
|EURGBP
|3
|NZDJPY
|3
|XAUUSD
|2
|NZDCHF
|2
|USDCAD
|1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDNZD
|1.2K
|NZDCAD
|2.5K
|AUDCAD
|3.4K
|GBPUSD
|43
|EURCAD
|80
|EURAUD
|-1
|USDJPY
|-102
|GBPCHF
|4
|GBPJPY
|17
|AUDUSD
|-30
|EURUSD
|-73
|EURNZD
|-8
|GBPNZD
|-41
|GBPAUD
|-30
|NZDUSD
|12
|CADJPY
|-23
|SUMMARY
|653
|CADCHF
|4
|EURJPY
|29
|AUDJPY
|2
|AUDCHF
|2
|GBPCAD
|-41
|USDCHF
|8
|EURGBP
|12
|NZDJPY
|2
|XAUUSD
|-16
|NZDCHF
|-2
|USDCAD
|1
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDNZD
|39K
|NZDCAD
|61K
|AUDCAD
|76K
|GBPUSD
|5K
|EURCAD
|6.6K
|EURAUD
|2.5K
|USDJPY
|-3.2K
|GBPCHF
|2.3K
|GBPJPY
|917
|AUDUSD
|-1.6K
|EURUSD
|-3.6K
|EURNZD
|2K
|GBPNZD
|-2.6K
|GBPAUD
|-2K
|NZDUSD
|1K
|CADJPY
|-1.5K
|SUMMARY
|0
|CADCHF
|918
|EURJPY
|1.9K
|AUDJPY
|97
|AUDCHF
|-176
|GBPCAD
|-2.6K
|USDCHF
|678
|EURGBP
|291
|NZDJPY
|199
|XAUUSD
|-1.1K
|NZDCHF
|-67
|USDCAD
|48
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 3
|
PepperstoneBS-Edge12
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live06
|0.47 × 19
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.60 × 40
|
ICMarketsSC-Live19
|0.65 × 68
|
ICMarketsSC-Live14
|0.68 × 158
|
ICMarketsSC-Live22
|0.69 × 137
|
ICMarkets-Live22
|0.70 × 161
|
ICMarketsSC-Live20
|0.72 × 172
|
ICMarkets-Live19
|0.86 × 323
|
FusionMarkets-Live 2
|0.92 × 107
|
ICMarketsSC-Live09
|0.97 × 971
|
MonetaMarkets-Live01
|1.00 × 13
|
FPMarkets-Live
|1.00 × 9
|
Tickmill-Live08
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|1.19 × 1138
|
ICMarketsSC-Live16
|1.26 × 286
|
VantageInternational-Live 2
|1.33 × 3
|
GlobalPrime-Live
|1.33 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|1.35 × 276
|
ICMarketsSC-Live03
|1.36 × 1872
|
ICMarketsSC-Live27
|1.38 × 509
|
Pepperstone-Edge07
|1.50 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|1.56 × 135
Calm Water Signal focuses on oceanic currencies (AUD and NZD pairs), combining mean reversion and volatility filters to achieve steady, low-risk performance.
The system avoids martingale, grid, and high-risk averaging methods — prioritizing capital preservation and consistent growth.
Ideal for investors seeking smooth returns with minimal drawdown.
Key Features:
-
Pairs: AUD/USD, NZD/USD, AUD/NZD
-
Strategy: Mean Reversion + Volatility Filter
-
No Martingale / No Grid
-
Fully Automated 24/5
-
Stable performance, low drawdown
"Like calm waters — steady, balanced, and reliable."