SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Calm Waters Signal
Andrea Boselli

Calm Waters Signal

Andrea Boselli
0 recensioni
278 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2020 360%
ICMarketsSC-Live03
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 436
Profit Trade:
3 913 (71.98%)
Loss Trade:
1 523 (28.02%)
Best Trade:
353.80 EUR
Worst Trade:
-171.25 EUR
Profitto lordo:
21 106.17 EUR (658 344 pips)
Perdita lorda:
-14 438.28 EUR (477 894 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (40.26 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
520.83 EUR (2)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.18%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
7.93
Long Trade:
2 575 (47.37%)
Short Trade:
2 861 (52.63%)
Fattore di profitto:
1.46
Profitto previsto:
1.23 EUR
Profitto medio:
5.39 EUR
Perdita media:
-9.48 EUR
Massime perdite consecutive:
13 (-246.46 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-376.22 EUR (5)
Crescita mensile:
2.89%
Previsione annuale:
35.06%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
840.58 EUR (16.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.51% (840.58 EUR)
Per equità:
0.02% (1.61 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD 1826
NZDCAD 1345
AUDCAD 1278
GBPUSD 264
EURCAD 154
EURAUD 119
USDJPY 108
GBPCHF 107
GBPJPY 56
AUDUSD 43
EURUSD 38
EURNZD 13
GBPNZD 11
GBPAUD 11
NZDUSD 10
CADJPY 8
SUMMARY 7
CADCHF 7
EURJPY 4
AUDJPY 4
AUDCHF 4
GBPCAD 4
USDCHF 4
EURGBP 3
NZDJPY 3
XAUUSD 2
NZDCHF 2
USDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD 1.2K
NZDCAD 2.5K
AUDCAD 3.4K
GBPUSD 43
EURCAD 80
EURAUD -1
USDJPY -102
GBPCHF 4
GBPJPY 17
AUDUSD -30
EURUSD -73
EURNZD -8
GBPNZD -41
GBPAUD -30
NZDUSD 12
CADJPY -23
SUMMARY 653
CADCHF 4
EURJPY 29
AUDJPY 2
AUDCHF 2
GBPCAD -41
USDCHF 8
EURGBP 12
NZDJPY 2
XAUUSD -16
NZDCHF -2
USDCAD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD 39K
NZDCAD 61K
AUDCAD 76K
GBPUSD 5K
EURCAD 6.6K
EURAUD 2.5K
USDJPY -3.2K
GBPCHF 2.3K
GBPJPY 917
AUDUSD -1.6K
EURUSD -3.6K
EURNZD 2K
GBPNZD -2.6K
GBPAUD -2K
NZDUSD 1K
CADJPY -1.5K
SUMMARY 0
CADCHF 918
EURJPY 1.9K
AUDJPY 97
AUDCHF -176
GBPCAD -2.6K
USDCHF 678
EURGBP 291
NZDJPY 199
XAUUSD -1.1K
NZDCHF -67
USDCAD 48
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +353.80 EUR
Worst Trade: -171 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +40.26 EUR
Massima perdita consecutiva: -246.46 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge12
0.00 × 3
PepperstoneBS-Edge12
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live06
0.47 × 19
VantageFXInternational-Live 6
0.60 × 40
ICMarketsSC-Live19
0.65 × 68
ICMarketsSC-Live14
0.68 × 158
ICMarketsSC-Live22
0.69 × 137
ICMarkets-Live22
0.70 × 161
ICMarketsSC-Live20
0.72 × 172
ICMarkets-Live19
0.86 × 323
FusionMarkets-Live 2
0.92 × 107
ICMarketsSC-Live09
0.97 × 971
MonetaMarkets-Live01
1.00 × 13
FPMarkets-Live
1.00 × 9
Tickmill-Live08
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
1.19 × 1138
ICMarketsSC-Live16
1.26 × 286
VantageInternational-Live 2
1.33 × 3
GlobalPrime-Live
1.33 × 12
ICMarketsSC-Live10
1.35 × 276
ICMarketsSC-Live03
1.36 × 1872
ICMarketsSC-Live27
1.38 × 509
Pepperstone-Edge07
1.50 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.56 × 135
101 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Calm Water Signal focuses on oceanic currencies (AUD and NZD pairs), combining mean reversion and volatility filters to achieve steady, low-risk performance.
The system avoids martingale, grid, and high-risk averaging methods — prioritizing capital preservation and consistent growth.
Ideal for investors seeking smooth returns with minimal drawdown.

Key Features:

  • Pairs: AUD/USD, NZD/USD, AUD/NZD

  • Strategy: Mean Reversion + Volatility Filter

  • No Martingale / No Grid

  • Fully Automated 24/5

  • Stable performance, low drawdown

"Like calm waters — steady, balanced, and reliable."


Non ci sono recensioni
2025.10.25 17:55
80% of growth achieved within 88 days. This comprises 4.53% of days out of 1943 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati