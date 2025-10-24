SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GudamAXI
Jonathan Souza De Oliveira

GudamAXI

Jonathan Souza De Oliveira
0 inceleme
79 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 20%
Axi-US06-Live
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 977
Kârla kapanan işlemler:
2 324 (78.06%)
Zararla kapanan işlemler:
653 (21.93%)
En iyi işlem:
147.56 USD
En kötü işlem:
-337.68 USD
Brüt kâr:
4 693.12 USD (295 172 pips)
Brüt zarar:
-3 644.96 USD (409 886 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (24.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
354.16 USD (31)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
1.02
Alış işlemleri:
1 360 (45.68%)
Satış işlemleri:
1 617 (54.32%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
0.35 USD
Ortalama kâr:
2.02 USD
Ortalama zarar:
-5.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-236.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-521.16 USD (2)
Aylık büyüme:
2.80%
Yıllık tahmin:
34.01%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.61 USD
Maksimum:
1 030.18 USD (25.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.23% (1 030.18 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.pro 2015
XAUUSD.pro 729
GBPUSD.pro 206
BTCUSD 13
USDJPY.pro 8
EURGBP.pro 2
AUDUSD.pro 2
USDCAD.pro 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.pro 358
XAUUSD.pro 387
GBPUSD.pro 342
BTCUSD -30
USDJPY.pro -8
EURGBP.pro -1
AUDUSD.pro 1
USDCAD.pro 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.pro 54K
XAUUSD.pro 23K
GBPUSD.pro 11K
BTCUSD -202K
USDJPY.pro -409
EURGBP.pro -67
AUDUSD.pro 135
USDCAD.pro -41
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +147.56 USD
En kötü işlem: -338 USD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +24.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -236.45 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US06-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

The prop sistym signal
İnceleme yok
2025.10.24 23:58
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.54% of days out of 551 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol