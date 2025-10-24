- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 977
Kârla kapanan işlemler:
2 324 (78.06%)
Zararla kapanan işlemler:
653 (21.93%)
En iyi işlem:
147.56 USD
En kötü işlem:
-337.68 USD
Brüt kâr:
4 693.12 USD (295 172 pips)
Brüt zarar:
-3 644.96 USD (409 886 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (24.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
354.16 USD (31)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
1.02
Alış işlemleri:
1 360 (45.68%)
Satış işlemleri:
1 617 (54.32%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
0.35 USD
Ortalama kâr:
2.02 USD
Ortalama zarar:
-5.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-236.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-521.16 USD (2)
Aylık büyüme:
2.80%
Yıllık tahmin:
34.01%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.61 USD
Maksimum:
1 030.18 USD (25.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.23% (1 030.18 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD.pro
|2015
|XAUUSD.pro
|729
|GBPUSD.pro
|206
|BTCUSD
|13
|USDJPY.pro
|8
|EURGBP.pro
|2
|AUDUSD.pro
|2
|USDCAD.pro
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD.pro
|358
|XAUUSD.pro
|387
|GBPUSD.pro
|342
|BTCUSD
|-30
|USDJPY.pro
|-8
|EURGBP.pro
|-1
|AUDUSD.pro
|1
|USDCAD.pro
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD.pro
|54K
|XAUUSD.pro
|23K
|GBPUSD.pro
|11K
|BTCUSD
|-202K
|USDJPY.pro
|-409
|EURGBP.pro
|-67
|AUDUSD.pro
|135
|USDCAD.pro
|-41
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +147.56 USD
En kötü işlem: -338 USD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +24.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -236.45 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US06-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
The prop sistym signal
