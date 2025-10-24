SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / GudamAXI
Jonathan Souza De Oliveira

GudamAXI

Jonathan Souza De Oliveira
0 avis
Fiabilité
79 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 20%
Axi-US06-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 977
Bénéfice trades:
2 324 (78.06%)
Perte trades:
653 (21.93%)
Meilleure transaction:
147.56 USD
Pire transaction:
-337.68 USD
Bénéfice brut:
4 693.12 USD (295 172 pips)
Perte brute:
-3 644.96 USD (409 886 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (24.84 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
354.16 USD (31)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
39
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
1.02
Longs trades:
1 360 (45.68%)
Courts trades:
1 617 (54.32%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
0.35 USD
Bénéfice moyen:
2.02 USD
Perte moyenne:
-5.58 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-236.45 USD)
Perte consécutive maximale:
-521.16 USD (2)
Croissance mensuelle:
2.65%
Prévision annuelle:
34.01%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
15.61 USD
Maximal:
1 030.18 USD (25.66%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
45.23% (1 030.18 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD.pro 2015
XAUUSD.pro 729
GBPUSD.pro 206
BTCUSD 13
USDJPY.pro 8
EURGBP.pro 2
AUDUSD.pro 2
USDCAD.pro 2
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD.pro 358
XAUUSD.pro 387
GBPUSD.pro 342
BTCUSD -30
USDJPY.pro -8
EURGBP.pro -1
AUDUSD.pro 1
USDCAD.pro 0
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD.pro 54K
XAUUSD.pro 23K
GBPUSD.pro 11K
BTCUSD -202K
USDJPY.pro -409
EURGBP.pro -67
AUDUSD.pro 135
USDCAD.pro -41
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +147.56 USD
Pire transaction: -338 USD
Gains consécutifs maximales: 31
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +24.84 USD
Perte consécutive maximale: -236.45 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US06-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

The prop sistym signal
Aucun avis
2025.10.24 23:58
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.54% of days out of 551 days of the signal's entire lifetime.
