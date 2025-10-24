SegnaliSezioni
Jonathan Souza De Oliveira

GudamAXI

0 recensioni
79 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 20%
Axi-US06-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 977
Profit Trade:
2 324 (78.06%)
Loss Trade:
653 (21.93%)
Best Trade:
147.56 USD
Worst Trade:
-337.68 USD
Profitto lordo:
4 693.12 USD (295 172 pips)
Perdita lorda:
-3 644.96 USD (409 886 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (24.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
354.16 USD (31)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
1.02
Long Trade:
1 360 (45.68%)
Short Trade:
1 617 (54.32%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
0.35 USD
Profitto medio:
2.02 USD
Perdita media:
-5.58 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-236.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-521.16 USD (2)
Crescita mensile:
2.80%
Previsione annuale:
34.01%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.61 USD
Massimale:
1 030.18 USD (25.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.23% (1 030.18 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.pro 2015
XAUUSD.pro 729
GBPUSD.pro 206
BTCUSD 13
USDJPY.pro 8
EURGBP.pro 2
AUDUSD.pro 2
USDCAD.pro 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.pro 358
XAUUSD.pro 387
GBPUSD.pro 342
BTCUSD -30
USDJPY.pro -8
EURGBP.pro -1
AUDUSD.pro 1
USDCAD.pro 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.pro 54K
XAUUSD.pro 23K
GBPUSD.pro 11K
BTCUSD -202K
USDJPY.pro -409
EURGBP.pro -67
AUDUSD.pro 135
USDCAD.pro -41
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +147.56 USD
Worst Trade: -338 USD
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +24.84 USD
Massima perdita consecutiva: -236.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US06-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.10.24 23:58
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.54% of days out of 551 days of the signal's entire lifetime.
