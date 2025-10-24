- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 977
Profit Trade:
2 324 (78.06%)
Loss Trade:
653 (21.93%)
Best Trade:
147.56 USD
Worst Trade:
-337.68 USD
Profitto lordo:
4 693.12 USD (295 172 pips)
Perdita lorda:
-3 644.96 USD (409 886 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (24.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
354.16 USD (31)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
1.02
Long Trade:
1 360 (45.68%)
Short Trade:
1 617 (54.32%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
0.35 USD
Profitto medio:
2.02 USD
Perdita media:
-5.58 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-236.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-521.16 USD (2)
Crescita mensile:
2.80%
Previsione annuale:
34.01%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.61 USD
Massimale:
1 030.18 USD (25.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.23% (1 030.18 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD.pro
|2015
|XAUUSD.pro
|729
|GBPUSD.pro
|206
|BTCUSD
|13
|USDJPY.pro
|8
|EURGBP.pro
|2
|AUDUSD.pro
|2
|USDCAD.pro
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD.pro
|358
|XAUUSD.pro
|387
|GBPUSD.pro
|342
|BTCUSD
|-30
|USDJPY.pro
|-8
|EURGBP.pro
|-1
|AUDUSD.pro
|1
|USDCAD.pro
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD.pro
|54K
|XAUUSD.pro
|23K
|GBPUSD.pro
|11K
|BTCUSD
|-202K
|USDJPY.pro
|-409
|EURGBP.pro
|-67
|AUDUSD.pro
|135
|USDCAD.pro
|-41
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +147.56 USD
Worst Trade: -338 USD
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +24.84 USD
Massima perdita consecutiva: -236.45 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US06-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
The prop sistym signal
Non ci sono recensioni