SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / BalticHunters XAU
Edgaras Sauciunas

BalticHunters XAU

Edgaras Sauciunas
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 92%
VantageInternational-Live 22
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
981
Kârla kapanan işlemler:
788 (80.32%)
Zararla kapanan işlemler:
193 (19.67%)
En iyi işlem:
214.56 USD
En kötü işlem:
-156.14 USD
Brüt kâr:
6 319.48 USD (170 125 pips)
Brüt zarar:
-4 129.98 USD (227 346 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (133.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
627.19 USD (15)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
21.52%
Maks. mevduat yükü:
28.88%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
146
Ort. tutma süresi:
50 dakika
Düzelme faktörü:
4.79
Alış işlemleri:
258 (26.30%)
Satış işlemleri:
723 (73.70%)
Kâr faktörü:
1.53
Beklenen getiri:
2.23 USD
Ortalama kâr:
8.02 USD
Ortalama zarar:
-21.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-457.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-457.24 USD (6)
Aylık büyüme:
44.82%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
403.46 USD
Maksimum:
457.24 USD (14.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.97% (457.24 USD)
Varlığa göre:
43.25% (1 311.38 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 981
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -57K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +214.56 USD
En kötü işlem: -156 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +133.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -457.24 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 22" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Axi-US09-Live
3.33 × 3
VantageInternational-Live 20
5.90 × 59
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
https://t.me/BalticHunters

🔥 Welcome to the Baltic Hunters pack! 🔥

We are a 3-wolf team from the Baltics 🐺🐺🐺, united to build our own automated trading system (EA/robot). After months of testing, we’ve released it live into the markets 📈🚀 – and now we invite you to join the hunt.

🐺 Why “Baltic Hunters”? Because we are market hunters – stalking the prey, striking at the right moment, managing risk with discipline, and chasing only the best deals.


---

✨ Our rules:

🔒 Hard SL = -50% equity → capital is always protected, even in the worst case.

⏳ Fridays = robot off → no weekend gaps risk. The hunt continues Monday morning.

🚫 No high-impact news trading – robot is shut down, positions closed 2–4h before news.



---

👉 What you’ll get here:

🔥 Daily/periodic updates from the hunting ground

🤖 Results & insights on our system

🧠 Market thoughts, news & commentary


This isn’t just a trading channel – it’s a pack, where we grow together, share the journey, and aim for financial freedom 💎.

🌍 Join the Baltic Hunters.
3 wolves, one pack, one mission. 🐺💙
İnceleme yok
2025.11.02 07:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 14:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 13:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 12:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 11:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 11:06
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 19:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.23 19:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 19:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BalticHunters XAU
Ayda 50 USD
92%
0
0
USD
3K
USD
6
99%
981
80%
22%
1.53
2.23
USD
43%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.