- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
981
Kârla kapanan işlemler:
788 (80.32%)
Zararla kapanan işlemler:
193 (19.67%)
En iyi işlem:
214.56 USD
En kötü işlem:
-156.14 USD
Brüt kâr:
6 319.48 USD (170 125 pips)
Brüt zarar:
-4 129.98 USD (227 346 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (133.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
627.19 USD (15)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
21.52%
Maks. mevduat yükü:
28.88%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
146
Ort. tutma süresi:
50 dakika
Düzelme faktörü:
4.79
Alış işlemleri:
258 (26.30%)
Satış işlemleri:
723 (73.70%)
Kâr faktörü:
1.53
Beklenen getiri:
2.23 USD
Ortalama kâr:
8.02 USD
Ortalama zarar:
-21.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-457.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-457.24 USD (6)
Aylık büyüme:
44.82%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
403.46 USD
Maksimum:
457.24 USD (14.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.97% (457.24 USD)
Varlığa göre:
43.25% (1 311.38 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|981
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-57K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +214.56 USD
En kötü işlem: -156 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +133.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -457.24 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 22" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
https://t.me/BalticHunters
🔥 Welcome to the Baltic Hunters pack! 🔥
We are a 3-wolf team from the Baltics 🐺🐺🐺, united to build our own automated trading system (EA/robot). After months of testing, we’ve released it live into the markets 📈🚀 – and now we invite you to join the hunt.
🐺 Why “Baltic Hunters”? Because we are market hunters – stalking the prey, striking at the right moment, managing risk with discipline, and chasing only the best deals.
---
✨ Our rules:
🔒 Hard SL = -50% equity → capital is always protected, even in the worst case.
⏳ Fridays = robot off → no weekend gaps risk. The hunt continues Monday morning.
🚫 No high-impact news trading – robot is shut down, positions closed 2–4h before news.
---
👉 What you’ll get here:
🔥 Daily/periodic updates from the hunting ground
🤖 Results & insights on our system
🧠 Market thoughts, news & commentary
This isn’t just a trading channel – it’s a pack, where we grow together, share the journey, and aim for financial freedom 💎.
🌍 Join the Baltic Hunters.
3 wolves, one pack, one mission. 🐺💙
