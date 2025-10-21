- Büyüme
İşlemler:
185
Kârla kapanan işlemler:
127 (68.64%)
Zararla kapanan işlemler:
58 (31.35%)
En iyi işlem:
3.46 USD
En kötü işlem:
-8.65 USD
Brüt kâr:
125.66 USD (12 302 pips)
Brüt zarar:
-72.58 USD (6 154 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (16.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16.17 USD (15)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.74%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
121
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
2.09
Alış işlemleri:
100 (54.05%)
Satış işlemleri:
85 (45.95%)
Kâr faktörü:
1.73
Beklenen getiri:
0.29 USD
Ortalama kâr:
0.99 USD
Ortalama zarar:
-1.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-9.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.93 USD (3)
Aylık büyüme:
2.55%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.89 USD
Maksimum:
25.37 USD (4.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.93% (25.37 USD)
Varlığa göre:
0.06% (1.14 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|51
|EURUSD
|40
|USDCHF
|37
|GBPUSD
|31
|EURGBP
|26
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|25
|EURUSD
|6
|USDCHF
|-9
|GBPUSD
|15
|EURGBP
|17
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|2.7K
|EURUSD
|944
|USDCHF
|-502
|GBPUSD
|1.7K
|EURGBP
|1.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.46 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +16.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 4
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 7
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.25 × 8
|
ATCBrokers-Live 1
|0.25 × 8
|
ICMarkets-Live07
|0.30 × 122
|
AxiTrader-US06-Live
|0.33 × 6
|
OneTrade-Real
|0.33 × 3
|
OrtegaCapital-Server
|0.39 × 459
|
ICMarkets-Live18
|0.40 × 25
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 80
|
CFHMarkets-Live1
|0.51 × 75
|
ICMarkets-Live06
|0.55 × 109
|
AxiTrader-US07-Live
|0.55 × 92
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.58 × 62
|
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
|
TickmillUK-Live03
|0.64 × 55
|
RoboForex-ECN-2
|0.64 × 58
|
ICMarkets-Live09
|0.65 × 91
|
EGlobal-Cent5
|0.65 × 179
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.66 × 289
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
3%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
2
98%
185
68%
100%
1.73
0.29
USD
USD
5%
1:200