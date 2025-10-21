SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MIOEA Darwinex
Sheng Yu Chen

MIOEA Darwinex

Sheng Yu Chen
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD
büyüme başlangıcı: 2025 3%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
185
Kârla kapanan işlemler:
127 (68.64%)
Zararla kapanan işlemler:
58 (31.35%)
En iyi işlem:
3.46 USD
En kötü işlem:
-8.65 USD
Brüt kâr:
125.66 USD (12 302 pips)
Brüt zarar:
-72.58 USD (6 154 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (16.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16.17 USD (15)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.74%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
121
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
2.09
Alış işlemleri:
100 (54.05%)
Satış işlemleri:
85 (45.95%)
Kâr faktörü:
1.73
Beklenen getiri:
0.29 USD
Ortalama kâr:
0.99 USD
Ortalama zarar:
-1.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-9.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.93 USD (3)
Aylık büyüme:
2.55%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.89 USD
Maksimum:
25.37 USD (4.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.93% (25.37 USD)
Varlığa göre:
0.06% (1.14 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 51
EURUSD 40
USDCHF 37
GBPUSD 31
EURGBP 26
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD 25
EURUSD 6
USDCHF -9
GBPUSD 15
EURGBP 17
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD 2.7K
EURUSD 944
USDCHF -502
GBPUSD 1.7K
EURGBP 1.4K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge09
0.00 × 4
Exness-Real
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 5
Pepperstone-Edge11
0.00 × 7
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.25 × 8
ATCBrokers-Live 1
0.25 × 8
ICMarkets-Live07
0.30 × 122
AxiTrader-US06-Live
0.33 × 6
OneTrade-Real
0.33 × 3
OrtegaCapital-Server
0.39 × 459
ICMarkets-Live18
0.40 × 25
FusionMarkets-Demo
0.50 × 80
CFHMarkets-Live1
0.51 × 75
ICMarkets-Live06
0.55 × 109
AxiTrader-US07-Live
0.55 × 92
AtlanticPearl-Live 1
0.58 × 62
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
TickmillUK-Live03
0.64 × 55
RoboForex-ECN-2
0.64 × 58
ICMarkets-Live09
0.65 × 91
EGlobal-Cent5
0.65 × 179
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.66 × 289
182 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.21 14:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MIOEA Darwinex
Ayda 50 USD
3%
0
0
USD
2K
USD
2
98%
185
68%
100%
1.73
0.29
USD
5%
1:200
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

