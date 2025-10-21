SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / MIOEA Darwinex
Sheng Yu Chen

MIOEA Darwinex

Sheng Yu Chen
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
0%
Darwinex-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
181
Bénéfice trades:
123 (67.95%)
Perte trades:
58 (32.04%)
Meilleure transaction:
3.46 USD
Pire transaction:
-8.65 USD
Bénéfice brut:
123.36 USD (12 050 pips)
Perte brute:
-72.58 USD (6 154 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (13.87 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
13.87 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
7.74%
Dernier trade:
22 il y a des minutes
Trades par semaine:
121
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
2.00
Longs trades:
96 (53.04%)
Courts trades:
85 (46.96%)
Facteur de profit:
1.70
Rendement attendu:
0.28 USD
Bénéfice moyen:
1.00 USD
Perte moyenne:
-1.25 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-9.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-17.93 USD (3)
Croissance mensuelle:
2.43%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10.89 USD
Maximal:
25.37 USD (4.93%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.06% (1.14 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD 51
USDCHF 37
EURUSD 36
GBPUSD 31
EURGBP 26
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD 25
USDCHF -9
EURUSD 4
GBPUSD 15
EURGBP 17
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD 2.7K
USDCHF -502
EURUSD 692
GBPUSD 1.7K
EURGBP 1.4K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3.46 USD
Pire transaction: -9 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +13.87 USD
Perte consécutive maximale: -9.30 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge09
0.00 × 4
Exness-Real
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 5
Pepperstone-Edge11
0.00 × 7
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.25 × 8
ATCBrokers-Live 1
0.25 × 8
ICMarkets-Live07
0.30 × 122
AxiTrader-US06-Live
0.33 × 6
OneTrade-Real
0.33 × 3
OrtegaCapital-Server
0.39 × 459
ICMarkets-Live18
0.40 × 25
FusionMarkets-Demo
0.50 × 80
CFHMarkets-Live1
0.51 × 75
ICMarkets-Live06
0.55 × 109
AxiTrader-US07-Live
0.55 × 92
AtlanticPearl-Live 1
0.58 × 62
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
TickmillUK-Live03
0.64 × 55
RoboForex-ECN-2
0.64 × 58
ICMarkets-Live09
0.65 × 91
EGlobal-Cent5
0.65 × 179
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.66 × 289
182 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.21 14:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MIOEA Darwinex
50 USD par mois
0%
0
0
USD
2K
USD
2
98%
181
67%
100%
1.69
0.28
USD
0%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.