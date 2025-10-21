SegnaliSezioni
Sheng Yu Chen

MIOEA Darwinex

Sheng Yu Chen
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 3%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
185
Profit Trade:
127 (68.64%)
Loss Trade:
58 (31.35%)
Best Trade:
3.46 USD
Worst Trade:
-8.65 USD
Profitto lordo:
125.66 USD (12 302 pips)
Perdita lorda:
-72.58 USD (6 154 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (16.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.17 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.74%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
121
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
2.09
Long Trade:
100 (54.05%)
Short Trade:
85 (45.95%)
Fattore di profitto:
1.73
Profitto previsto:
0.29 USD
Profitto medio:
0.99 USD
Perdita media:
-1.25 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-9.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.93 USD (3)
Crescita mensile:
2.55%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.89 USD
Massimale:
25.37 USD (4.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.93% (25.37 USD)
Per equità:
0.06% (1.14 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 51
EURUSD 40
USDCHF 37
GBPUSD 31
EURGBP 26
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD 25
EURUSD 6
USDCHF -9
GBPUSD 15
EURGBP 17
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD 2.7K
EURUSD 944
USDCHF -502
GBPUSD 1.7K
EURGBP 1.4K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.46 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +16.17 USD
Massima perdita consecutiva: -9.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge09
0.00 × 4
Exness-Real
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 5
Pepperstone-Edge11
0.00 × 7
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.25 × 8
ATCBrokers-Live 1
0.25 × 8
ICMarkets-Live07
0.30 × 122
AxiTrader-US06-Live
0.33 × 6
OneTrade-Real
0.33 × 3
OrtegaCapital-Server
0.39 × 459
ICMarkets-Live18
0.40 × 25
FusionMarkets-Demo
0.50 × 80
CFHMarkets-Live1
0.51 × 75
ICMarkets-Live06
0.55 × 109
AxiTrader-US07-Live
0.55 × 92
AtlanticPearl-Live 1
0.58 × 62
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
TickmillUK-Live03
0.64 × 55
RoboForex-ECN-2
0.64 × 58
ICMarkets-Live09
0.65 × 91
EGlobal-Cent5
0.65 × 179
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.66 × 289
Non ci sono recensioni
2025.10.21 14:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
