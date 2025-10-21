- Crescita
Trade:
185
Profit Trade:
127 (68.64%)
Loss Trade:
58 (31.35%)
Best Trade:
3.46 USD
Worst Trade:
-8.65 USD
Profitto lordo:
125.66 USD (12 302 pips)
Perdita lorda:
-72.58 USD (6 154 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (16.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.17 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.74%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
121
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
2.09
Long Trade:
100 (54.05%)
Short Trade:
85 (45.95%)
Fattore di profitto:
1.73
Profitto previsto:
0.29 USD
Profitto medio:
0.99 USD
Perdita media:
-1.25 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-9.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.93 USD (3)
Crescita mensile:
2.55%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.89 USD
Massimale:
25.37 USD (4.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.93% (25.37 USD)
Per equità:
0.06% (1.14 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|51
|EURUSD
|40
|USDCHF
|37
|GBPUSD
|31
|EURGBP
|26
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|25
|EURUSD
|6
|USDCHF
|-9
|GBPUSD
|15
|EURGBP
|17
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|2.7K
|EURUSD
|944
|USDCHF
|-502
|GBPUSD
|1.7K
|EURGBP
|1.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Best Trade: +3.46 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +16.17 USD
Massima perdita consecutiva: -9.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 4
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 7
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.25 × 8
|
ATCBrokers-Live 1
|0.25 × 8
|
ICMarkets-Live07
|0.30 × 122
|
AxiTrader-US06-Live
|0.33 × 6
|
OneTrade-Real
|0.33 × 3
|
OrtegaCapital-Server
|0.39 × 459
|
ICMarkets-Live18
|0.40 × 25
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 80
|
CFHMarkets-Live1
|0.51 × 75
|
ICMarkets-Live06
|0.55 × 109
|
AxiTrader-US07-Live
|0.55 × 92
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.58 × 62
|
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
|
TickmillUK-Live03
|0.64 × 55
|
RoboForex-ECN-2
|0.64 × 58
|
ICMarkets-Live09
|0.65 × 91
|
EGlobal-Cent5
|0.65 × 179
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.66 × 289
50USD al mese
3%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
2
98%
185
68%
100%
1.73
0.29
USD
USD
5%
1:200