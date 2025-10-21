- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
0
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.00 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
Veri yok
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
I have more than 10 years in the development of automated trading systems in the financial markets.
If this is the first time you are subscribing to one of my signals, be sure to write to me in private messages about this. This is necessary in order to make sure that the characteristics of your account: deposit, leverage, copy settings, VPS server, allow you to copy the signal most accurately.
我在金融市场开发自动交易系统方面有10多年的时间。
如果这是您第一次订阅我的信号之一，请务必在私信中写信给我。这是必要的，以确保您的帐户特性：存款、杠杆、复制设置、VPS服务器，允许您最准确地复制信号。
İnceleme yok