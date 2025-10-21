シグナルセクション
Ki Kwong Choi

Yhqtv xm5000

Ki Kwong Choi
レビュー0件
信頼性
10週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 89%
XMGlobal-Real 24
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
98
利益トレード:
26 (26.53%)
損失トレード:
72 (73.47%)
ベストトレード:
537.12 USD
最悪のトレード:
-151.00 USD
総利益:
8 631.36 USD (34 671 pips)
総損失:
-4 202.34 USD (18 359 pips)
最大連続の勝ち:
3 (1 357.18 USD)
最大連続利益:
1 357.18 USD (3)
シャープレシオ:
0.25
取引アクティビティ:
44.63%
最大入金額:
9.33%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
7.37
長いトレード:
56 (57.14%)
短いトレード:
42 (42.86%)
プロフィットファクター:
2.05
期待されたペイオフ:
45.19 USD
平均利益:
331.98 USD
平均損失:
-58.37 USD
最大連続の負け:
11 (-590.69 USD)
最大連続損失:
-590.69 USD (11)
月間成長:
34.90%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
291.46 USD
最大の:
600.66 USD (11.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.31% (600.66 USD)
エクイティによる:
8.39% (456.50 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLD# 55
USDJPY# 28
GBPUSD# 15
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLD# 4.8K
USDJPY# -366
GBPUSD# 22
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLD# 18K
USDJPY# -1.8K
GBPUSD# 247
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +537.12 USD
最悪のトレード: -151 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +1 357.18 USD
最大連続損失: -590.69 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 24"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

I have more than 10 years in the development of automated trading systems in the financial markets.

If this is the first time you are subscribing to one of my signals, be sure to write to me in private messages about this. This is necessary in order to make sure that the characteristics of your account: deposit, leverage, copy settings, VPS server, allow you to copy the signal most accurately.

我在金融市场开发自动交易系统方面有10多年的时间。

如果这是您第一次订阅我的信号之一，请务必在私信中写信给我。这是必要的，以确保您的帐户特性：存款、杠杆、复制设置、VPS服务器，允许您最准确地复制信号。



レビューなし
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 02:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 01:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 01:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 06:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 05:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.23 08:51
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.23 07:51
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.21 14:12
Share of trading days is too low
2025.10.21 14:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.21 14:12
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.21 11:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 11:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 11:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.21 11:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 11:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
