- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
98
利益トレード:
26 (26.53%)
損失トレード:
72 (73.47%)
ベストトレード:
537.12 USD
最悪のトレード:
-151.00 USD
総利益:
8 631.36 USD (34 671 pips)
総損失:
-4 202.34 USD (18 359 pips)
最大連続の勝ち:
3 (1 357.18 USD)
最大連続利益:
1 357.18 USD (3)
シャープレシオ:
0.25
取引アクティビティ:
44.63%
最大入金額:
9.33%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
7.37
長いトレード:
56 (57.14%)
短いトレード:
42 (42.86%)
プロフィットファクター:
2.05
期待されたペイオフ:
45.19 USD
平均利益:
331.98 USD
平均損失:
-58.37 USD
最大連続の負け:
11 (-590.69 USD)
最大連続損失:
-590.69 USD (11)
月間成長:
34.90%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
291.46 USD
最大の:
600.66 USD (11.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.31% (600.66 USD)
エクイティによる:
8.39% (456.50 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD#
|55
|USDJPY#
|28
|GBPUSD#
|15
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD#
|4.8K
|USDJPY#
|-366
|GBPUSD#
|22
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD#
|18K
|USDJPY#
|-1.8K
|GBPUSD#
|247
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +537.12 USD
最悪のトレード: -151 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +1 357.18 USD
最大連続損失: -590.69 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 24"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
I have more than 10 years in the development of automated trading systems in the financial markets.
If this is the first time you are subscribing to one of my signals, be sure to write to me in private messages about this. This is necessary in order to make sure that the characteristics of your account: deposit, leverage, copy settings, VPS server, allow you to copy the signal most accurately.
我在金融市场开发自动交易系统方面有10多年的时间。
如果这是您第一次订阅我的信号之一，请务必在私信中写信给我。这是必要的，以确保您的帐户特性：存款、杠杆、复制设置、VPS服务器，允许您最准确地复制信号。
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
89%
0
0
USD
USD
9.4K
USD
USD
10
100%
98
26%
45%
2.05
45.19
USD
USD
11%
1:500