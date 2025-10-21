SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Yhqtv xm5000
Ki Kwong Choi

Yhqtv xm5000

Ki Kwong Choi
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -4%
XMGlobal-Real 24
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
10
Bénéfice trades:
1 (10.00%)
Perte trades:
9 (90.00%)
Meilleure transaction:
309.20 USD
Pire transaction:
-151.00 USD
Bénéfice brut:
309.20 USD (1 546 pips)
Perte brute:
-498.29 USD (2 630 pips)
Gains consécutifs maximales:
1 (309.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
309.20 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.16
Activité de trading:
4.53%
Charge de dépôt maximale:
4.05%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
8 minutes
Facteur de récupération:
-0.38
Longs trades:
2 (20.00%)
Courts trades:
8 (80.00%)
Facteur de profit:
0.62
Rendement attendu:
-18.91 USD
Bénéfice moyen:
309.20 USD
Perte moyenne:
-55.37 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-498.29 USD)
Perte consécutive maximale:
-498.29 USD (9)
Croissance mensuelle:
-3.78%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
189.09 USD
Maximal:
498.29 USD (9.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.39% (498.29 USD)
Par fonds propres:
2.53% (123.77 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD# 8
USDJPY# 2
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD# -135
USDJPY# -54
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD# -674
USDJPY# -410
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +309.20 USD
Pire transaction: -151 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +309.20 USD
Perte consécutive maximale: -498.29 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 24" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

I have more than 10 years in the development of automated trading systems in the financial markets.

If this is the first time you are subscribing to one of my signals, be sure to write to me in private messages about this. This is necessary in order to make sure that the characteristics of your account: deposit, leverage, copy settings, VPS server, allow you to copy the signal most accurately.

我在金融市场开发自动交易系统方面有10多年的时间。

如果这是您第一次订阅我的信号之一，请务必在私信中写信给我。这是必要的，以确保您的帐户特性：存款、杠杆、复制设置、VPS服务器，允许您最准确地复制信号。




Aucun avis
2025.10.28 06:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 05:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.23 08:51
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.23 07:51
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.21 14:12
Share of trading days is too low
2025.10.21 14:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.21 14:12
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.21 11:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 11:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 11:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.21 11:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 11:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
