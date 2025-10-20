SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Xau SwingTrade
Micheal

Xau SwingTrade

Micheal
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
29
Kârla kapanan işlemler:
17 (58.62%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (41.38%)
En iyi işlem:
40.43 USD
En kötü işlem:
-20.74 USD
Brüt kâr:
507.16 USD (54 409 pips)
Brüt zarar:
-165.72 USD (18 000 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (115.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
159.69 USD (4)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.92%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
8.36
Alış işlemleri:
18 (62.07%)
Satış işlemleri:
11 (37.93%)
Kâr faktörü:
3.06
Beklenen getiri:
11.77 USD
Ortalama kâr:
29.83 USD
Ortalama zarar:
-13.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-33.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-40.84 USD (2)
Aylık büyüme:
127.72%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.71 USD
Maksimum:
40.84 USD (9.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.11% (0.58 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 17
GBPJPY 4
CHFJPY 3
EURJPY 2
AUDJPY 2
EURUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 317
GBPJPY 14
CHFJPY 18
EURJPY 3
AUDJPY 0
EURUSD -11
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 32K
GBPJPY 2.1K
CHFJPY 2.8K
EURJPY 500
AUDJPY 0
EURUSD -1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +40.43 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +115.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -33.71 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Trades are mostly on XAUUSD, Mid-SwingTrade, Target 100-200USD Profit/0.01 lot
İnceleme yok
2025.10.20 16:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 16:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
