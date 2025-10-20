- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
29
Kârla kapanan işlemler:
17 (58.62%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (41.38%)
En iyi işlem:
40.43 USD
En kötü işlem:
-20.74 USD
Brüt kâr:
507.16 USD (54 409 pips)
Brüt zarar:
-165.72 USD (18 000 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (115.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
159.69 USD (4)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.92%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
8.36
Alış işlemleri:
18 (62.07%)
Satış işlemleri:
11 (37.93%)
Kâr faktörü:
3.06
Beklenen getiri:
11.77 USD
Ortalama kâr:
29.83 USD
Ortalama zarar:
-13.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-33.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-40.84 USD (2)
Aylık büyüme:
127.72%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.71 USD
Maksimum:
40.84 USD (9.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.11% (0.58 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|GBPJPY
|4
|CHFJPY
|3
|EURJPY
|2
|AUDJPY
|2
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|317
|GBPJPY
|14
|CHFJPY
|18
|EURJPY
|3
|AUDJPY
|0
|EURUSD
|-11
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|32K
|GBPJPY
|2.1K
|CHFJPY
|2.8K
|EURJPY
|500
|AUDJPY
|0
|EURUSD
|-1K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +40.43 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +115.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -33.71 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
HFMarkets-Live Server2
|0.00 × 1
Trades are mostly on XAUUSD, Mid-SwingTrade, Target 100-200USD Profit/0.01 lot
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
541
USD
USD
5
0%
29
58%
100%
3.06
11.77
USD
USD
0%
1:200