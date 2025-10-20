Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

CoreLiquidity-Real 1 0.00 × 3 HFMarketsEurope-Live Server2 0.00 × 1 ATCBrokers-US Live 0.00 × 8 PHP-LiveLiquidity1 0.00 × 2 MetasGroup-Live 0.00 × 2 TradeNation-LiveBravo 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live26 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 FXOpenAU-ECN Live Server 0.00 × 1 EGlobalTrade-Cent7 0.00 × 1 QTrade-Classic Server 0.00 × 1 Exness-Real33 0.00 × 2 NetoTrade-Primary 0.00 × 1 FXTG-Main Server 1 0.00 × 1 Darwinex-LiveUK 0.00 × 2 CFHMarkets-Real 0.00 × 1 AlSalamBank-Live 0.00 × 1 AGMGroupLtd-Real 0.00 × 18 QTrade-Server 0.00 × 2 AdmiralMarkets-Live 0.00 × 1 OctaFX-Real9 0.00 × 2 CollectiveFX-LIVE1 0.00 × 1 Alpari-PRO 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live08 0.00 × 1 297 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou