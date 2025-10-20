SegnaliSezioni
Micheal

Xau SwingTrade

Micheal
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
29
Profit Trade:
17 (58.62%)
Loss Trade:
12 (41.38%)
Best Trade:
40.43 USD
Worst Trade:
-20.74 USD
Profitto lordo:
507.16 USD (54 409 pips)
Perdita lorda:
-165.72 USD (18 000 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (115.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
159.69 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.92%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
8.36
Long Trade:
18 (62.07%)
Short Trade:
11 (37.93%)
Fattore di profitto:
3.06
Profitto previsto:
11.77 USD
Profitto medio:
29.83 USD
Perdita media:
-13.81 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-33.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-40.84 USD (2)
Crescita mensile:
127.72%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.71 USD
Massimale:
40.84 USD (9.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.11% (0.58 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 17
GBPJPY 4
CHFJPY 3
EURJPY 2
AUDJPY 2
EURUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 317
GBPJPY 14
CHFJPY 18
EURJPY 3
AUDJPY 0
EURUSD -11
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 32K
GBPJPY 2.1K
CHFJPY 2.8K
EURJPY 500
AUDJPY 0
EURUSD -1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +40.43 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +115.83 USD
Massima perdita consecutiva: -33.71 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GhanaFX-Main
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
RoboForex-Prime
0.00 × 3
MetasGroup-Live
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
HFMarkets-Live Server2
0.00 × 1
296 più
Trades are mostly on XAUUSD, Mid-SwingTrade, Target 100-200USD Profit/0.01 lot
Non ci sono recensioni
2025.10.20 16:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 16:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

