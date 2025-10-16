SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / IC MT4 3
Heng Pei Liao

IC MT4 3

Heng Pei Liao
0 inceleme
127 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 94%
ICMarketsSC-Live06
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
968
Kârla kapanan işlemler:
678 (70.04%)
Zararla kapanan işlemler:
290 (29.96%)
En iyi işlem:
122.36 USD
En kötü işlem:
-112.32 USD
Brüt kâr:
4 973.64 USD (210 243 pips)
Brüt zarar:
-2 967.32 USD (144 975 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (223.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
223.20 USD (42)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
6.22
Alış işlemleri:
429 (44.32%)
Satış işlemleri:
539 (55.68%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
2.07 USD
Ortalama kâr:
7.34 USD
Ortalama zarar:
-10.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-322.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-322.63 USD (17)
Aylık büyüme:
1.58%
Yıllık tahmin:
19.20%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
127.62 USD
Maksimum:
322.63 USD (9.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.12% (274.28 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 247
AUDCAD 234
AUDNZD 202
GBPUSD 62
EURUSD 61
GBPCAD 59
EURCAD 39
USDCAD 26
AUDUSD 26
EURGBP 11
NZDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 639
AUDCAD 1.1K
AUDNZD -81
GBPUSD 300
EURUSD -76
GBPCAD 93
EURCAD -108
USDCAD 70
AUDUSD 93
EURGBP -2
NZDUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 19K
AUDCAD 29K
AUDNZD -5K
GBPUSD 24K
EURUSD -5.6K
GBPCAD 2.3K
EURCAD -11K
USDCAD 9.4K
AUDUSD 4.7K
EURGBP -162
NZDUSD 54
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +122.36 USD
En kötü işlem: -112 USD
Maksimum ardışık kazanç: 42
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +223.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -322.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live06" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 6
Alpari-Trade
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.04 × 25
ICMarketsSC-Live02
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live08
0.17 × 1035
FusionMarkets-Demo
0.19 × 81
ICMarketsSC-Live26
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live16
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live27
0.42 × 26
EGlobal-Cent6
0.47 × 341
ICMarkets-Live24
0.50 × 10
ICMarketsSC-Live07
0.56 × 284
TMGM.TradeMax-Live8
0.58 × 106
ICMarketsSC-Live15
0.72 × 43
VantageFX-Live 3
0.80 × 5
BlueberryMarkets-Live
0.85 × 47
Longhorn-Real2
0.90 × 40
ICMarkets-Live17
0.91 × 23
ICMarketsSC-Live12
1.15 × 20
MonetaMarkets-Live 6
1.23 × 1217
TMGM.TradeMax-Live3
1.30 × 318
ICMarketsSC-Live05
1.36 × 25
66 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.16 02:47
80% of growth achieved within 23 days. This comprises 2.6% of days out of 886 days of the signal's entire lifetime.
