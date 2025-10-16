- Büyüme
İşlemler:
968
Kârla kapanan işlemler:
678 (70.04%)
Zararla kapanan işlemler:
290 (29.96%)
En iyi işlem:
122.36 USD
En kötü işlem:
-112.32 USD
Brüt kâr:
4 973.64 USD (210 243 pips)
Brüt zarar:
-2 967.32 USD (144 975 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (223.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
223.20 USD (42)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
6.22
Alış işlemleri:
429 (44.32%)
Satış işlemleri:
539 (55.68%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
2.07 USD
Ortalama kâr:
7.34 USD
Ortalama zarar:
-10.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-322.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-322.63 USD (17)
Aylık büyüme:
1.58%
Yıllık tahmin:
19.20%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
127.62 USD
Maksimum:
322.63 USD (9.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.12% (274.28 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|247
|AUDCAD
|234
|AUDNZD
|202
|GBPUSD
|62
|EURUSD
|61
|GBPCAD
|59
|EURCAD
|39
|USDCAD
|26
|AUDUSD
|26
|EURGBP
|11
|NZDUSD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|639
|AUDCAD
|1.1K
|AUDNZD
|-81
|GBPUSD
|300
|EURUSD
|-76
|GBPCAD
|93
|EURCAD
|-108
|USDCAD
|70
|AUDUSD
|93
|EURGBP
|-2
|NZDUSD
|0
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|19K
|AUDCAD
|29K
|AUDNZD
|-5K
|GBPUSD
|24K
|EURUSD
|-5.6K
|GBPCAD
|2.3K
|EURCAD
|-11K
|USDCAD
|9.4K
|AUDUSD
|4.7K
|EURGBP
|-162
|NZDUSD
|54
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +122.36 USD
En kötü işlem: -112 USD
Maksimum ardışık kazanç: 42
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +223.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -322.63 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live06" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 6
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.04 × 25
|
ICMarketsSC-Live02
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live08
|0.17 × 1035
|
FusionMarkets-Demo
|0.19 × 81
|
ICMarketsSC-Live26
|0.22 × 9
|
ICMarketsSC-Live16
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live27
|0.42 × 26
|
EGlobal-Cent6
|0.47 × 341
|
ICMarkets-Live24
|0.50 × 10
|
ICMarketsSC-Live07
|0.56 × 284
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.58 × 106
|
ICMarketsSC-Live15
|0.72 × 43
|
VantageFX-Live 3
|0.80 × 5
|
BlueberryMarkets-Live
|0.85 × 47
|
Longhorn-Real2
|0.90 × 40
|
ICMarkets-Live17
|0.91 × 23
|
ICMarketsSC-Live12
|1.15 × 20
|
MonetaMarkets-Live 6
|1.23 × 1217
|
TMGM.TradeMax-Live3
|1.30 × 318
|
ICMarketsSC-Live05
|1.36 × 25
