Heng Pei Liao

IC MT4 3

Heng Pei Liao
0 avis
127 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2023 94%
ICMarketsSC-Live06
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
968
Bénéfice trades:
678 (70.04%)
Perte trades:
290 (29.96%)
Meilleure transaction:
122.36 USD
Pire transaction:
-112.32 USD
Bénéfice brut:
4 973.64 USD (210 243 pips)
Perte brute:
-2 967.32 USD (144 975 pips)
Gains consécutifs maximales:
42 (223.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
223.20 USD (42)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
6.22
Longs trades:
429 (44.32%)
Courts trades:
539 (55.68%)
Facteur de profit:
1.68
Rendement attendu:
2.07 USD
Bénéfice moyen:
7.34 USD
Perte moyenne:
-10.23 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-322.63 USD)
Perte consécutive maximale:
-322.63 USD (17)
Croissance mensuelle:
1.58%
Prévision annuelle:
19.20%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
127.62 USD
Maximal:
322.63 USD (9.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.12% (274.28 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 247
AUDCAD 234
AUDNZD 202
GBPUSD 62
EURUSD 61
GBPCAD 59
EURCAD 39
USDCAD 26
AUDUSD 26
EURGBP 11
NZDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 639
AUDCAD 1.1K
AUDNZD -81
GBPUSD 300
EURUSD -76
GBPCAD 93
EURCAD -108
USDCAD 70
AUDUSD 93
EURGBP -2
NZDUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 19K
AUDCAD 29K
AUDNZD -5K
GBPUSD 24K
EURUSD -5.6K
GBPCAD 2.3K
EURCAD -11K
USDCAD 9.4K
AUDUSD 4.7K
EURGBP -162
NZDUSD 54
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +122.36 USD
Pire transaction: -112 USD
Gains consécutifs maximales: 42
Pertes consécutives maximales: 17
Bénéfice consécutif maximal: +223.20 USD
Perte consécutive maximale: -322.63 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live06" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 6
Alpari-Trade
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.04 × 25
ICMarketsSC-Live02
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live08
0.17 × 1035
FusionMarkets-Demo
0.19 × 81
ICMarketsSC-Live26
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live16
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live27
0.42 × 26
EGlobal-Cent6
0.47 × 341
ICMarkets-Live24
0.50 × 10
ICMarketsSC-Live07
0.56 × 284
TMGM.TradeMax-Live8
0.58 × 106
ICMarketsSC-Live15
0.72 × 43
VantageFX-Live 3
0.80 × 5
BlueberryMarkets-Live
0.85 × 47
Longhorn-Real2
0.90 × 40
ICMarkets-Live17
0.91 × 23
ICMarketsSC-Live12
1.15 × 20
MonetaMarkets-Live 6
1.23 × 1217
TMGM.TradeMax-Live3
1.30 × 318
ICMarketsSC-Live05
1.36 × 25
Aucun avis
2025.10.16 02:47
80% of growth achieved within 23 days. This comprises 2.6% of days out of 886 days of the signal's entire lifetime.
