Heng Pei Liao

IC MT4 3

Heng Pei Liao
0 recensioni
127 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 94%
ICMarketsSC-Live06
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
968
Profit Trade:
678 (70.04%)
Loss Trade:
290 (29.96%)
Best Trade:
122.36 USD
Worst Trade:
-112.32 USD
Profitto lordo:
4 973.64 USD (210 243 pips)
Perdita lorda:
-2 967.32 USD (144 975 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (223.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
223.20 USD (42)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
6.22
Long Trade:
429 (44.32%)
Short Trade:
539 (55.68%)
Fattore di profitto:
1.68
Profitto previsto:
2.07 USD
Profitto medio:
7.34 USD
Perdita media:
-10.23 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-322.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-322.63 USD (17)
Crescita mensile:
1.58%
Previsione annuale:
19.20%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
127.62 USD
Massimale:
322.63 USD (9.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.12% (274.28 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 247
AUDCAD 234
AUDNZD 202
GBPUSD 62
EURUSD 61
GBPCAD 59
EURCAD 39
USDCAD 26
AUDUSD 26
EURGBP 11
NZDUSD 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 639
AUDCAD 1.1K
AUDNZD -81
GBPUSD 300
EURUSD -76
GBPCAD 93
EURCAD -108
USDCAD 70
AUDUSD 93
EURGBP -2
NZDUSD 0
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 19K
AUDCAD 29K
AUDNZD -5K
GBPUSD 24K
EURUSD -5.6K
GBPCAD 2.3K
EURCAD -11K
USDCAD 9.4K
AUDUSD 4.7K
EURGBP -162
NZDUSD 54
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +122.36 USD
Worst Trade: -112 USD
Vincite massime consecutive: 42
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +223.20 USD
Massima perdita consecutiva: -322.63 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live06" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 6
Alpari-Trade
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.04 × 25
ICMarketsSC-Live02
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live08
0.17 × 1035
FusionMarkets-Demo
0.19 × 81
ICMarketsSC-Live26
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live16
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live27
0.42 × 26
EGlobal-Cent6
0.47 × 341
ICMarkets-Live24
0.50 × 10
ICMarketsSC-Live07
0.56 × 284
TMGM.TradeMax-Live8
0.58 × 106
ICMarketsSC-Live15
0.72 × 43
VantageFX-Live 3
0.80 × 5
BlueberryMarkets-Live
0.85 × 47
Longhorn-Real2
0.90 × 40
ICMarkets-Live17
0.91 × 23
ICMarketsSC-Live12
1.15 × 20
MonetaMarkets-Live 6
1.23 × 1217
TMGM.TradeMax-Live3
1.30 × 318
ICMarketsSC-Live05
1.36 × 25
Non ci sono recensioni
2025.10.16 02:47
80% of growth achieved within 23 days. This comprises 2.6% of days out of 886 days of the signal's entire lifetime.
