- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
968
Profit Trade:
678 (70.04%)
Loss Trade:
290 (29.96%)
Best Trade:
122.36 USD
Worst Trade:
-112.32 USD
Profitto lordo:
4 973.64 USD (210 243 pips)
Perdita lorda:
-2 967.32 USD (144 975 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (223.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
223.20 USD (42)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
6.22
Long Trade:
429 (44.32%)
Short Trade:
539 (55.68%)
Fattore di profitto:
1.68
Profitto previsto:
2.07 USD
Profitto medio:
7.34 USD
Perdita media:
-10.23 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-322.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-322.63 USD (17)
Crescita mensile:
1.58%
Previsione annuale:
19.20%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
127.62 USD
Massimale:
322.63 USD (9.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.12% (274.28 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|247
|AUDCAD
|234
|AUDNZD
|202
|GBPUSD
|62
|EURUSD
|61
|GBPCAD
|59
|EURCAD
|39
|USDCAD
|26
|AUDUSD
|26
|EURGBP
|11
|NZDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|639
|AUDCAD
|1.1K
|AUDNZD
|-81
|GBPUSD
|300
|EURUSD
|-76
|GBPCAD
|93
|EURCAD
|-108
|USDCAD
|70
|AUDUSD
|93
|EURGBP
|-2
|NZDUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|19K
|AUDCAD
|29K
|AUDNZD
|-5K
|GBPUSD
|24K
|EURUSD
|-5.6K
|GBPCAD
|2.3K
|EURCAD
|-11K
|USDCAD
|9.4K
|AUDUSD
|4.7K
|EURGBP
|-162
|NZDUSD
|54
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +122.36 USD
Worst Trade: -112 USD
Vincite massime consecutive: 42
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +223.20 USD
Massima perdita consecutiva: -322.63 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live06" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 6
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.04 × 25
|
ICMarketsSC-Live02
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live08
|0.17 × 1035
|
FusionMarkets-Demo
|0.19 × 81
|
ICMarketsSC-Live26
|0.22 × 9
|
ICMarketsSC-Live16
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live27
|0.42 × 26
|
EGlobal-Cent6
|0.47 × 341
|
ICMarkets-Live24
|0.50 × 10
|
ICMarketsSC-Live07
|0.56 × 284
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.58 × 106
|
ICMarketsSC-Live15
|0.72 × 43
|
VantageFX-Live 3
|0.80 × 5
|
BlueberryMarkets-Live
|0.85 × 47
|
Longhorn-Real2
|0.90 × 40
|
ICMarkets-Live17
|0.91 × 23
|
ICMarketsSC-Live12
|1.15 × 20
|
MonetaMarkets-Live 6
|1.23 × 1217
|
TMGM.TradeMax-Live3
|1.30 × 318
|
ICMarketsSC-Live05
|1.36 × 25
66 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni