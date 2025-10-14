Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real3 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 6 Pepperstone-Edge07 0.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 1 OrbexGlobal-Live 0.06 × 16 ICMarketsSC-Live24 0.15 × 13 ICMarketsSC-Live14 0.20 × 20 ICMarketsSC-Live25 0.55 × 93 TickmillUK-Live03 1.25 × 4 ICMarketsSC-Live26 1.68 × 22 LiteFinance-ECN2.com 2.00 × 1 TradersGlobalGroup-Live 2.65 × 23 OneFinancialMarkets-US11-Live 3.00 × 1 ICMarketsSC-Live05 3.00 × 1 ThreeTrader-Live 3.53 × 68 TradersWay-Live 2 3.73 × 93 FxPro.com-Real03 4.67 × 18 VantageInternational-Live 8 4.67 × 3 Tickmill-Live08 5.24 × 17 ICMarketsSC-Live20 5.95 × 44 XMTrading-Real 49 8.00 × 5 FBS-Real-3 9.62 × 251 XMTrading-Real 257 11.45 × 31 CityIndexAU-Live 101 12.32 × 25 MonetaMarkets-Live 6 13.46 × 46 3 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya