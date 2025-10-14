- Büyüme
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
12 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (25.00%)
En iyi işlem:
16.14 USD
En kötü işlem:
-2.86 USD
Brüt kâr:
35.12 USD (2 337 pips)
Brüt zarar:
-5.61 USD (803 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (6.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
27.23 USD (4)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.57%
En son işlem:
28 dakika önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
6.60
Alış işlemleri:
9 (56.25%)
Satış işlemleri:
7 (43.75%)
Kâr faktörü:
6.26
Beklenen getiri:
1.84 USD
Ortalama kâr:
2.93 USD
Ortalama zarar:
-1.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-4.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.47 USD (3)
Aylık büyüme:
4.22%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.60 USD
Maksimum:
4.47 USD (0.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.64% (4.47 USD)
Varlığa göre:
4.76% (33.39 USD)
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURJPY
|9
|USDJPY
|7
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURJPY
|24
|USDJPY
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURJPY
|903
|USDJPY
|633
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
En iyi işlem: +16.14 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +6.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.47 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real3
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.06 × 16
|
ICMarketsSC-Live24
|0.15 × 13
|
ICMarketsSC-Live14
|0.20 × 20
|
ICMarketsSC-Live25
|0.55 × 93
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live26
|1.68 × 22
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.65 × 23
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|3.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|3.53 × 68
|
TradersWay-Live 2
|3.73 × 93
|
FxPro.com-Real03
|4.67 × 18
|
VantageInternational-Live 8
|4.67 × 3
|
Tickmill-Live08
|5.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live20
|5.95 × 44
|
XMTrading-Real 49
|8.00 × 5
|
FBS-Real-3
|9.62 × 251
|
XMTrading-Real 257
|11.45 × 31
|
CityIndexAU-Live 101
|12.32 × 25
|
MonetaMarkets-Live 6
|13.46 × 46
Start Balance : $700
Start Date : 14 Oct 2025
Pair : USDJPY | EURJPY
Timeframe : H1
Method : Fully Automated
Start Lot : 0.01 lot
Key Features :
- Integrated Technical & Fundamental Analysis
- Dynamic Risk Management & Auto Lot Sizing
- Auto Entry & Exit with Profit-Locking Logic
