Всего трейдов:
4 692
Прибыльных трейдов:
3 393 (72.31%)
Убыточных трейдов:
1 299 (27.69%)
Лучший трейд:
514.17 USD
Худший трейд:
-98.59 USD
Общая прибыль:
13 427.59 USD (622 018 pips)
Общий убыток:
-6 702.40 USD (494 547 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (25.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
792.77 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
97.27%
Макс. загрузка депозита:
31.71%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
750
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
11.41
Длинных трейдов:
2 558 (54.52%)
Коротких трейдов:
2 134 (45.48%)
Профит фактор:
2.00
Мат. ожидание:
1.43 USD
Средняя прибыль:
3.96 USD
Средний убыток:
-5.16 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-175.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-589.19 USD (8)
Прирост в месяц:
189.18%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.60 USD
Максимальная:
589.19 USD (8.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.13% (589.19 USD)
По эквити:
41.72% (458.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2042
|USDJPY
|1325
|EURJPY
|1325
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|4.9K
|USDJPY
|980
|EURJPY
|821
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|82K
|USDJPY
|20K
|EURJPY
|27K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +514.17 USD
Худший трейд: -99 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +25.90 USD
Макс. убыток в серии: -175.41 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.06 × 16
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live14
|0.48 × 21
|
ICMarketsSC-Live26
|0.94 × 1627
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 608
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|1.12 × 195
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
BlackBullMarkets-Live
|1.88 × 32
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|2.00 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
Start Balance : $700
Start Date : 14 Oct 2025
Pair : XAUUSD | USDJPY | EURJPY
Timeframe : H1
Method : Fully Automated
Start Lot : 0.01 lot
Key Features :
- Integrated Technical & Fundamental Analysis
- Dynamic Risk Management & Auto Lot Sizing
- Auto Entry & Exit with Profit-Locking Logic
Нет отзывов
