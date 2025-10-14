СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / ROSCH Kyoto Investment
Robby Chandra

ROSCH Kyoto Investment

Robby Chandra
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 143%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
4 692
Прибыльных трейдов:
3 393 (72.31%)
Убыточных трейдов:
1 299 (27.69%)
Лучший трейд:
514.17 USD
Худший трейд:
-98.59 USD
Общая прибыль:
13 427.59 USD (622 018 pips)
Общий убыток:
-6 702.40 USD (494 547 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (25.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
792.77 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
97.27%
Макс. загрузка депозита:
31.71%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
750
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
11.41
Длинных трейдов:
2 558 (54.52%)
Коротких трейдов:
2 134 (45.48%)
Профит фактор:
2.00
Мат. ожидание:
1.43 USD
Средняя прибыль:
3.96 USD
Средний убыток:
-5.16 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-175.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-589.19 USD (8)
Прирост в месяц:
189.18%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.60 USD
Максимальная:
589.19 USD (8.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.13% (589.19 USD)
По эквити:
41.72% (458.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 2042
USDJPY 1325
EURJPY 1325
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 4.9K
USDJPY 980
EURJPY 821
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 82K
USDJPY 20K
EURJPY 27K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +514.17 USD
Худший трейд: -99 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +25.90 USD
Макс. убыток в серии: -175.41 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real3
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.06 × 16
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live14
0.48 × 21
ICMarketsSC-Live26
0.94 × 1627
RoboForex-ECN-2
0.97 × 608
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
1.12 × 195
Exness-Real17
1.19 × 139
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
SaracenInc-Live
1.50 × 109
RoboForex-ECN
1.66 × 79
BlackBullMarkets-Live
1.88 × 32
Exness-Real9
1.89 × 226
Exness-Real29
2.00 × 1
Pepperstone-Edge07
2.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 1
еще 42...
Start Balance : $700

Start Date : 14 Oct 2025

Pair : XAUUSD | USDJPY | EURJPY

Timeframe : H1

Method : Fully Automated

Start Lot : 0.01 lot

Key Features :

  • Integrated Technical & Fundamental Analysis
  • Dynamic Risk Management & Auto Lot Sizing
  • Auto Entry & Exit with Profit-Locking Logic


Нет отзывов
2025.12.23 06:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.23 05:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.15 07:17
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.07 14:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 14:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 13:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 14:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.05 14:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 02:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.14 14:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 05:20
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.10.14 05:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.14 05:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ROSCH Kyoto Investment
30 USD в месяц
143%
0
0
USD
5.2K
USD
11
100%
4 692
72%
97%
2.00
1.43
USD
42%
1:500
