SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Top Cat S
Florin Gheorghe-pop

Top Cat S

Florin Gheorghe-pop
0 inceleme
Güvenilirlik
87 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 39%
AdmiralsGroup-Live3
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
138
Kârla kapanan işlemler:
136 (98.55%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (1.45%)
En iyi işlem:
7.26 EUR
En kötü işlem:
-0.04 EUR
Brüt kâr:
77.57 EUR (8 558 pips)
Brüt zarar:
-0.07 EUR (123 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
90 (31.24 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
37.44 EUR (30)
Sharpe oranı:
0.49
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
33.59%
En son işlem:
13 dakika önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1937.50
Alış işlemleri:
50 (36.23%)
Satış işlemleri:
88 (63.77%)
Kâr faktörü:
1108.14
Beklenen getiri:
0.56 EUR
Ortalama kâr:
0.57 EUR
Ortalama zarar:
-0.04 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.04 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-0.04 EUR (1)
Aylık büyüme:
6.10%
Yıllık tahmin:
74.04%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
0.04 EUR (0.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
28.63% (79.34 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 138
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 88
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 8.7K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.26 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +31.24 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.04 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AdmiralsGroup-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Demo
0.14 × 7
AdmiralsGroup-Live3
0.71 × 173
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Top Cat S is the lower risk version of Top Cat.
İnceleme yok
2025.10.13 15:42
Trading operations on the account were performed for only 53 days. This comprises 8.73% of days out of the 607 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 15:42
80% of trades performed within 28 days. This comprises 4.61% of days out of the 607 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Top Cat S
Ayda 30 USD
39%
0
0
USD
278
EUR
87
0%
138
98%
100%
1108.14
0.56
EUR
29%
1:30
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.