Florin Gheorghe-pop

Top Cat S

Florin Gheorghe-pop
0 avis
Fiabilité
87 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 39%
AdmiralsGroup-Live3
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
138
Bénéfice trades:
136 (98.55%)
Perte trades:
2 (1.45%)
Meilleure transaction:
7.26 EUR
Pire transaction:
-0.04 EUR
Bénéfice brut:
77.57 EUR (8 558 pips)
Perte brute:
-0.07 EUR (123 pips)
Gains consécutifs maximales:
90 (31.24 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
37.44 EUR (30)
Ratio de Sharpe:
0.49
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
33.59%
Dernier trade:
58 il y a des minutes
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
1937.50
Longs trades:
50 (36.23%)
Courts trades:
88 (63.77%)
Facteur de profit:
1108.14
Rendement attendu:
0.56 EUR
Bénéfice moyen:
0.57 EUR
Perte moyenne:
-0.04 EUR
Pertes consécutives maximales:
1 (-0.04 EUR)
Perte consécutive maximale:
-0.04 EUR (1)
Croissance mensuelle:
6.10%
Prévision annuelle:
74.04%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
0.04 EUR (0.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
28.63% (79.34 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 138
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 88
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 8.7K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7.26 EUR
Pire transaction: -0 EUR
Gains consécutifs maximales: 30
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +31.24 EUR
Perte consécutive maximale: -0.04 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AdmiralsGroup-Live3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Demo
0.14 × 7
AdmiralsGroup-Live3
0.71 × 173
Top Cat S is the lower risk version of Top Cat.
Aucun avis
2025.10.13 15:42
Trading operations on the account were performed for only 53 days. This comprises 8.73% of days out of the 607 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 15:42
80% of trades performed within 28 days. This comprises 4.61% of days out of the 607 days of the signal's entire lifetime.
