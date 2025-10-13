SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Top Cat S
Florin Gheorghe-pop

Top Cat S

Florin Gheorghe-pop
0 recensioni
Affidabilità
87 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 39%
AdmiralsGroup-Live3
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
138
Profit Trade:
136 (98.55%)
Loss Trade:
2 (1.45%)
Best Trade:
7.26 EUR
Worst Trade:
-0.04 EUR
Profitto lordo:
77.57 EUR (8 558 pips)
Perdita lorda:
-0.07 EUR (123 pips)
Vincite massime consecutive:
90 (31.24 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
37.44 EUR (30)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
33.59%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1937.50
Long Trade:
50 (36.23%)
Short Trade:
88 (63.77%)
Fattore di profitto:
1108.14
Profitto previsto:
0.56 EUR
Profitto medio:
0.57 EUR
Perdita media:
-0.04 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-0.04 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-0.04 EUR (1)
Crescita mensile:
6.10%
Previsione annuale:
74.04%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.04 EUR (0.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
28.63% (79.34 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 138
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 88
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 8.7K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.26 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +31.24 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.04 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsGroup-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Demo
0.14 × 7
AdmiralsGroup-Live3
0.71 × 173
Top Cat S is the lower risk version of Top Cat.
Non ci sono recensioni
2025.10.13 15:42
Trading operations on the account were performed for only 53 days. This comprises 8.73% of days out of the 607 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 15:42
80% of trades performed within 28 days. This comprises 4.61% of days out of the 607 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Top Cat S
30USD al mese
39%
0
0
USD
278
EUR
87
0%
138
98%
100%
1108.14
0.56
EUR
29%
1:30
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.