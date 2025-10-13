- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
138
Profit Trade:
136 (98.55%)
Loss Trade:
2 (1.45%)
Best Trade:
7.26 EUR
Worst Trade:
-0.04 EUR
Profitto lordo:
77.57 EUR (8 558 pips)
Perdita lorda:
-0.07 EUR (123 pips)
Vincite massime consecutive:
90 (31.24 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
37.44 EUR (30)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
33.59%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1937.50
Long Trade:
50 (36.23%)
Short Trade:
88 (63.77%)
Fattore di profitto:
1108.14
Profitto previsto:
0.56 EUR
Profitto medio:
0.57 EUR
Perdita media:
-0.04 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-0.04 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-0.04 EUR (1)
Crescita mensile:
6.10%
Previsione annuale:
74.04%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.04 EUR (0.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
28.63% (79.34 EUR)
Distribuzione
Simbolo
Operazioni
Sell
Buy
EURUSD
138
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo
Profitto lordo, USD
Perdita, USD
Profitto, USD
EURUSD
88
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
Simbolo
Profitto lordo, pips
Perdita, pips
Profitto, pips
EURUSD
8.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.26 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +31.24 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.04 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsGroup-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Demo
|0.14 × 7
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.71 × 173
Top Cat S is the lower risk version of Top Cat.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
39%
0
0
USD
USD
278
EUR
EUR
87
0%
138
98%
100%
1108.14
0.56
EUR
EUR
29%
1:30